Papa León XIV decide mantenerse activo en las redes sociales X e Instagram

El nuevo papa León XIV ha decidido mantener "una presencia activa" en las redes sociales y contará con perfiles oficiales en X e Instagram, según confirmó este martes el dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

El nuevo pontífice seguirá usando los perfiles en X de @pontifex en nueve idiomas (inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín) y que, actualmente, acumulan alrededor de 52 millones de seguidores en todo el mundo.

Los contenidos relativos a su antecesor Francisco (2013-2025) serán archivados próximamente y podrán consultarse en una sección en el portal oficial de la Santa Sede, ‘vatican.va’.

León XIV también estará presente en Instagram con una única cuenta oficial: @pontifex – Pope Leo XIV. Los contenidos en el perfil de Francisco (@Franciscus) seguirán publicados ‘ad memoriam’.

Perfil personal

El cardenal estadounidense Robert Prevost, antes de su elección pontificia el pasado 8 de mayo, utilizaba un perfil personal en X donde era muy activo y en el que, entre otras cosas, criticó algunos temas de la política migratoria de Donald Trump.

León XIV, con su decisión de continuar en las redes sociales a través de estos perfiles oficiales, prosigue una práctica inaugurada por Benedicto XVI, quien abrió su primera cuenta en la entonces Twitter el 12 de diciembre de 2012, pocos meses antes de renunciar.

Los perfiles en Twitter, ahora X, fueron creciendo durante el pontificado de Francisco, hasta los 52 millones de seguidores actuales, y el 19 de marzo de 2016 desembarcó en Instagram.

En estos años, Francisco ha publicado unos 50 mil publicaciones en todas sus cuentas, divididas por idiomas, compartiendo generalmente breves mensajes por días especiales o exhortaciones en favor de la paz.

Atento a las nuevas tecnologías

León XIV se ha mostrado desde el inicio muy sensible y atento a las nuevas tecnologías y, de hecho, eligió su nombre pontificio para suceder a León XIII (1878-1903), el papa que afrontó la cuestión social de los trabajadores en plena Revolución Industrial con su encíclica ‘Rerum novarum’ (1891).

El pontífice considera que los tiempos actuales están sometidos a cambios vertiginosos por las nuevas tecnologías y, en especial, por la Inteligencia Artificial.

Ayer mismo, durante una audiencia con los periodistas en Roma, sostuvo que esta evolución tecnológica brinda "un inmenso potencial" pero, al mismo tiempo, "exige responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas al bien de todos, para que puedan producir beneficios para la humanidad".

Noticia al Día/Con información de EFE