Papa León XIV designa al mexicano monseñor Salas Castañeda como coordinador de sus viajes

El papa León XIV designó al mexicano monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda como coordinador para sus futuros viajes, según informó este sábado, 21 de junio la secretaría de Estado vaticana.

Sucederá en este cargo al indio George Jacob Koovakad, encargado de organizar los viajes apostólicos del papa Francisco desde 2021 y que el pasado enero fue creado cardenal y prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso.

Trayectoria de José Nahúm Jairo Salas Castañeda

Salas Castañeda nació el 11 de julio de 1978 en Santa Clara, México, y fue ordenado sacerdote en diciembre de 2008, integrándose en la archidiócesis de Durango.

Licenciado en Derecho Canónico en Roma, en 2013 accedió al servicio diplomático de la Santa Sede y ha trabajado en las representaciones pontificias de Burundi (2013-2016), Iral (2016-2019) y Hungría (2019-2023).

En este último país formó parte de la organización de los dos visitas de Francisco: en septiembre de 2021, por el 52º Congreso Eucarístico Internacional, y en abril de 2023.

Desde julio de 2013 es oficial de la sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, ejerciendo como responsable de la Oficina Central de Estadística y de digitalizar el Anuario Pontificio.

Ahora su nueva tarea será coordinar los viajes apostólicos que emprenderá el nuevo pontífice León XIV, quien ya ha avanzado que quiere cumplir este año con el viaje planeado por su antecesor a Nicea (Turquía) para conmemorar el 1.700 aniversario del concilio.

