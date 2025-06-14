Papa León XIV hizo un llamado a la "responsabilidad" y "la razón" tras crisis entre Israel e Irán

El papa León XIV instó a «la responsabilidad y a la razón» y «al compromiso de construir un mundo libre de la amenaza nuclear» ante los ataques entre Irán e Israel de estas horas, durante un llamamiento en la audiencia jubilar que celebró este sábado en la basílica de San Pedro.

«En estos días llegan noticias que preocupan mucho al haberse gravemente deteriorado la situación entre Irán e Israel en este momento tan delicado, por lo que deseo renovar con fuerza un llamamiento a la responsabilidad y a la razón», afirmó el pontífice estadounidense.

Añadió que «el compromiso de construir un mundo más seguro, libre de la amenaza nuclear, debe perseguirse mediante un encuentro respetuoso y un diálogo sincero para construir una paz duradera fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común».

«Nadie debe jamás amenazar la existencia del otro y es deber de todos los países apoyar la causa de la paz, abriendo caminos de reconciliación y promoviendo soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad de todos», aseveró León XIV.

Irán respondió anoche con al menos tres ataques con misiles contra Tel Aviv, que han causado tres muertos y unos 38 heridos, según la prensa del Estado judío, como represalia a los pasados bombardeos de Israel.

Asimismo, Irán concluyó que las negociaciones nucleares con Estados Unidos “no tienen sentido” tras los ataques israelíes aunque no tiene claro si asistirá a las conversaciones indirectas del domingo.

