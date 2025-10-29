El papa León XIV expresó este miércoles 29 de octubre su cercanía a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa, que ha atravesado Jamaica y que también ha llegado a Cuba, e instó a las autoridades a hacer todo lo posible para ayudarlas, en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

"En estos días se ha abatido sobre Jamaica el huracán Melissa, una tormenta de potencia catastrófica que está provocando violentas inundaciones y en estas horas está atravesando Cuba y son miles las personas evacuadas y ha devastado casas e infraestructuras y varios hospitales", recordó el pontífice.

El Papa expresó su cercanía rezando "por los que han perdido la vida, por los que han huido y por aquellas poblaciones que, a la espera de la evolución de la tormenta, están viviendo horas de ansiedad y preocupación".

Asimismo, instó a las autoridades civiles "a hacer todo lo posible" y agradeció "a las comunidades cristianas, junto con las organizaciones de voluntariado, la ayuda que están prestando".

El huracán Melissa con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en el oriente de Cuba a las 7:10 UTC de este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica.

"Melissa" atravesó el martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530.000 personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras. El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Noticia al Día/EFE