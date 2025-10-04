Sábado 04 de octubre de 2025
Papa León XIV publicará el 9-Oct su primer documento pontificio 'Dilexi te' sobre la pobreza

La firma tuvo lugar este sábado 4 de octubre en la biblioteca del Palacio Apostólico

Por Ernestina García


El Papa León XIV firmó su primer gran documento pontificio, la exhortación apostólica titulada "Dilexi te" (Te he amado), que aborda el tema de la pobreza y el amor a los más necesitados. La firma tuvo lugar este sábado 4 de octubre en la biblioteca del Palacio Apostólico, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, el patrón de los pobres.

Detalles de la exhortación


Publicación y Presentación: La exhortación apostólica se publicará y presentará oficialmente el próximo jueves 9 de octubre a las 11:30 a. m. (hora local de Roma) en la Sala de Prensa del Vaticano.

Firma: El Papa firmó el documento en presencia de Monseñor Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Naturaleza del Documento: León XIV ha optado por una exhortación apostólica (un documento de carácter pastoral que ofrece disposiciones sobre un tema concreto) en lugar de una encíclica (de tipo doctrinal y más reflexiva).

Continuidad con Francisco: El título "Dilexi te" evoca la última encíclica de su predecesor, el Papa Francisco, titulada "Dilexit nos" (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, que reflexionaba sobre el amor de Jesús. La nueva exhortación cambia el enfoque para centrarse en el "amor hacia los pobres", siguiendo la línea de continuidad pastoral de la Iglesia.

Participantes en la Presentación: En el evento de presentación en el Vaticano participarán altos responsables de la Curia Romana dedicados al servicio de la caridad y el desarrollo humano integral, como el Cardenal Michael Czerny S.J. y el Cardenal Konrad Krajewski, junto a otros expertos en teología y pobreza.

Noticia al Día/Efe

Temas:




Canonización

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

El artista plástico, Josué Benjamín ha realizado una escultura muy parecida a la primera santa venezolana Carmen Rendiles.
Al Dia

La primera Caravana Chiquinquireña se realizará este sábado 4-Oct en la zona Sur

El santuario mariano, conocido popularmente como el "Cofre de Oro", hizo la invitación
Al Dia

Olga Tañón lanzó su nuevo álbum con fusiones musicales que conecta a Puerto Rico con el mundo

El proyecto musical contiene ocho canciones, siete de las cuales son representativas del cancionero popular puertorriqueño

