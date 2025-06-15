Papás famosos hablan de su papel en la familia

En varios países de América, Europa y Asia el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. Es una celebración que honra y agradece la figura paterna y su labor diaria en la familia.

Los famosos también destacan este día, muchos con sus testimonios de vida al lograr conjugar la profesión con la tarea de ser un buen papá.

Jonathan Moly es padre de tres hermosos varones, aunque muy joven se siente feliz por sus tres retoños. El hijo de los famosos Inés María Calero y Miguel Moly conjuga bien su rol de artista con el de padre.

En abril de 2019 la vida de ‘Chyno’ Miranda cambió por completo pues le dio la bienvenida a su hijo Lucca, fruto de su entonces matrimonio con Natasha Araos.

Desde entonces, el cantante ha atravesado por diversas situaciones, algunas de ellas complicadas y dolorosas, incluida la ruptura con la mamá de su hijo. Y aunque la distancia ha marcado su relación a últimas fechas, el cantante venezolano sigue llevando a su pequeño en su corazón y en sus pensamientos.

Nacho Mendoza, es padre de seis hijos y ha demostrado ser un buen ejemplo. El artista venezolano no deja de demostrar amor por sus retoños en las redes sociales.

Su niños son Diego Ignacio, procreado con Yoelmys Rivero; Miguel, Santiago y Matías, con Inger Devera; Mya Michelle y Melina, con Melany Mille.

El cantante de salsa y puertorriqueño Jerry Rivera, aseguró que mientras luchaba por proyectar su carrera como cantante e internacionalizarse recibió la responsabilidad de su primer hijo a los 19 años.

Desde entonces manifiesta que es su mejor papel en la vida. Ahora dos de sus tres hijos siguen sus pasos en el mundo del espectáculo. Zeila Liz (Aliez) y Gerardo Jr. (Moa), se han abierto desde hace un tiempo a su propia propuesta musical.

El cantante Ozuna junto con su esposa, Taina Marie Meléndez ha formado una bella familia. Sus hijos son Sofía y Jacob, y en ocasiones previas, ha confesado que, desde la pérdida de su padre, a sus escasos 4 años, sabe cuán importante es la figura paterna en el hogar.

Arán de las Casas y Rosmeri Marval son una pareja que ha compartido públicamente su rol como padres de sus dos hijos, Ian Gael y Arantza Andrea.

Arán es un actor sensible con respecto a la familia y cada vez que puede, destaca lo importante que es para él su hogar.

El actor venezolano Wilmer Machado, conocido como "Coquito" celebra a lo grande ser padre de Clemente y Lucía.

El artista no deja de agradecer a Dios por este hermoso regalo como lo define cada vez que toca el tema en entrevistas. Las redes sociales se encienden cada vez que publica el acontecer diario de sus chiquitos.

David Beckham: Y como no incluirlo en esta lista, si a pesar de su buen gusto personal, tiene una excelente aliada en casa, su esposa Victoria. El exfutbolista y empresario siempre está en la lista de los mejores papás y su impecable rol lo demuestra.

Sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham y Brooklyn Beckham.

Chayanne es el “papá de todos” y lo celebran en el Día del Padre

El llamado papá de todos y cuyo nombre es usado en este día junto a memes, se ha ganado el cariño de las nuevas generaciones, quienes lo consideran su “papá”.

Lo que comenzó como una broma entre los hijos de las fans del boricua, se extendió rápidamente por todo el Internet. Ahora en esta fecha, el cantante recibe dedicatorias de los usuarios en las redes sociales.

Estas interacciones nacieron en las redes sociales cuando los usuarios aprovechaban las celebraciones por el Día del Padre o cumpleaños del cantante para destacar que sus madres tienen un amor y cariño incondicional hacia él.

Pero el artista puertorriqueño tiene dos hijos. Isadora Sofía Figueroa nació en el 2000 y ha mostrado un gran interés en la música al igual que su padre. Además, ha formado una carrera como influencer en las redes sociales.

Lorenzo Valentino Figueroa es el nombre de su hijo. A diferencia de su hermana, él estudió Finanzas en Miami, carrera que ejerce en la actualidad. Con su padre comparte el interés de hacer ejercicio y mantener un estilo de vida saludable.

Aunque poco habla de su vida privada la estrella manifiesta que su familia es el gran tesoro que tiene en la tierra.

Noticia al Día