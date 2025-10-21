Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

La aerolínea nacional, Turpial Airlines, informó a través de las redes sociales que a partir del 17 de noviembre de 2025 conectará a Valencia en el estado Carabobo con el estado Zulia.

Con esta decisión de la línea aérea aumenta la conexión entre Maracaibo y el resto del país a través deTurpial Airlines.

En ese sentido, la aerolínea precisó en sus redes sociales que la frecuencia de viaje será dos veces a la semana, siendo los días lunes y viernes en un horario que próximamente se informará.

“Estrenamos nueva frecuencia de vuelos a Maracaibo los lunes y viernes, a partir del 17 de noviembre”, dice el texto. la aerolínea no especificó los horarios de vuelo: "estrenamos nueva frecuencia de vuelos a Maracaibo los lunes y viernes, a partir del 17 de noviembre"

Igualmente, invitó a los pasajeros a aprovechar “estos nuevos horarios” para viajar justo para el inicio de la famosa Feria de La Chinita. Es oportunidad para vivir la tradición y la fe desde el primer momento.

