Para paciente oncológico pediátrico: Se busca urgentemente el medicamento ADEFOVIR

El niño Jesús Rafael Toro López, de 10 años de edad, es paciente oncológico y esta requiriendo urgentemente el medicamento ADEFOVIR de 0,25 miligramos (mg) para su pronta administración.

Sus familiares no han conseguido el citado medicamento por lo que apelan a la ayuda de la comunidad, así como de fundaciones que puedan apoyar con la causa.

Queda a disposición el número telefónico de su mamá para mayor información: +58 414-6362751 María Gabriela López.

Para quienes puedan aportar información o el medicamento en cuestión, los familiares del pequeño Jesús Rafael les estarán eternamente agradecidos.

Foto: Cortesía

