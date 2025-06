Paris Hilton regresa a la música y lanzará línea de ropa para bebé inspirada en sus dos hijos

Paris Hilton reveló que está trabajando en un nuevo proyecto, y no tiene nada que ver con el canto o la actuación. La empresaria y DJ lanzará una línea de ropa para bebe, inspirada en sus dos hijos Phoenix, de 19 meses, y London, de nueve.

“Como mamá, me encanta encontrar conjuntos adorables para mis dos hijos pequeños. Ellos dos me inspiran, y hay algo realmente especial en ser parte del diseño de una línea que combina mi estilo con looks chic para niños”, dijo París a People. Asegura que su primera colección será “alegre y divertida” y que se inspiró también “en mis cachorros y en muchas otras cosas”.

Tras 18 años de espera, Paris Hilton lanza ‘Infinite Icon’

Dos décadas pasaron para que Paris Hilton regresara a la música con el álbum “Infinite Icon”, lanzado el 6 septiembre con 12 canciones con las cuales pretende posicionarse dentro de la industria musical, la sorpresa del material discográfico es la participación de una cantante latina.

El tema titulado "Without Love" es producido por Sia, los sonidos de la canción te transporta al Pop del 2000 y hace una función electro, género favorito de la socialité. La letra se envuelve en el descubrimiento del amor, donde las cantantes experimentan el sentimiento por primera vez y cada una le da una interpretación a través de la persona que quieren.

Lo mejor del caso es que, Hilton dejó que su colega cantara completamente en español y por supuesto, haciendo una mezcla con el inglés. Sin embargo, la intervención de la cantante en el tema musical no se extendió por más de un minuto, dejando a muchos con ganas de escuchar más de la colaboración.

“Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”, se escucha.

Noticia al Día/People