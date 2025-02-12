Parlamento argentino debate proyecto de ley que impediría una candidatura de Cristina Fernández: "Ficha limpia"

La Cámara de Diputados de Argentina debate este miércoles un proyecto de ley, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que impediría la candidatura electoral de quienes tengan una condena ratificada por la Justicia en segunda instancia por delitos de corrupción y podría afectar una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

La denominada iniciativa de ‘ficha limpia’, que ya había sido impulsada en noviembre por Propuesta Republicana (Pro) -el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)-, busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan una condena penal con un fallo que sea ratificado en segunda instancia por determinados delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la Administración pública.

Según el proyecto de ley, la inhabilitación temporal para ser candidato estará vigente hasta que otro tribunal superior revoque la condena o hasta que se cumpla la pena impuesta por la Justicia.

La sesión especial convocada por el oficialismo para discutir la iniciativa obtuvo el quórum mínimo con 129 de los 257 diputados y, en caso de aprobarse tanto en la Cámara Baja como en el Senado, impediría a la exmandataria y actual referente de la oposición a ser candidata en las elecciones legislativas previstas para octubre próximo.

Debido a la metodología de la sesión, que incluye entre otras cosas diez minutos para cada uno de los seis bloques y unos 50 oradores individuales, se espera que el debate se extienda durante varias horas previo a la votación.

El jefe del bloque de Unión Por la Patria (peronismo), Germán Martínez, acusó al oficialismo de impulsar un “acto de proscripción política” contra la expresidenta.

Condena

Fernández fue condenada el pasado 13 de noviembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra pública, aunque el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.

El Gobierno consiguió que el proyecto de ‘ficha limpia’ pasara la instancia de comisiones, tras modificar una cláusula que establecía que la condena en segunda instancia debía haberse producido previo al año electoral y fue reemplazada por otra que extiende la aplicabilidad de la ley a quienes sean condenados 180 días antes de los comicios.

Si bien el oficialismo se ha mostrado confiado de obtener los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados, el panorama se presenta más complejo en la Cámara Alta, donde el peronismo cuenta con 34 de los 72 senadores y se necesita de una mayoría de 37 curules por tratarse de una reforma electoral.

Noticia al Día/Con información de EFE