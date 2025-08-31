Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

Parroquia Inmaculada Concepción de Caracas recibió la reliquia de primer grado de la Madre Carmen Rendiles

Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, serán canonizados el próximo 19 de octubre en Roma.

Por Candy Valbuena

Parroquia Inmaculada Concepción de Caracas recibió la reliquia de primer grado de la Madre Carmen Rendiles
Foto: Arquidiócesis de Caracas en Ig
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Caracas fue difundida la información de que la Parroquia Inmaculada Concepción de El Recreo, en la ciudad capital, recibió este domingo, 31 de agosto la reliquia de primer grado de la Beata Madre Carmen Rendiles.

En procesión, la feligresía recibió la reliquia y al mediodía se celebró Santa Misa con la participación de las Hermanas Siervas de Jesús, congregación religiosa que fundó la Madre Carmen Rendiles.

Tras la homilía, las religiosas asistentes explicaron los dos milagros de Dios, bajo la intercesión de la beata caraqueña, que fueron comprobados por El Vaticano, y son los que hoy la llevan a los altares en el mundo. El primero, para su beatificación en 2018; el segundo, para su canonización, este año.

La visita de la reliquia se enmarca en la próxima canonización de los dos primeros santos venezolanos, Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Roma.

Lee también: El Sistema y la Arquidiócesis de Caracas lanzan concurso de composición en tributo a JGH y Carmen Rendiles

Noticia al Día/Con información de Arquidiócesis de Caracas

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Septiembre traerá consigo varios eventos astronómicos: Habrá eclipse lunar

Septiembre traerá consigo varios eventos astronómicos: Habrá eclipse lunar

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Falleció la "abuela de hierro", centenaria veterana de la Segunda Guerra Mundial

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

La yuca: Es el "saca apuros" o alternativa en la dieta diaria de los zulianos

Es un aliado económico y nutritivo en la mesa maracucha
Zulia

La yuca: Es el "saca apuros" o alternativa en la dieta diaria de los zulianos

Es un aliado económico y nutritivo en la mesa maracucha
Al Dia

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay se solidariza con las familias de los policías asesinados en atentado

En total, 19 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas durante dos ataques registrados hace dos semanas en Cali y Antoquia.
Zulia

Onda tropical N° 32 se desplaza sobre el occidente del país: Anuncian lluvias en áreas del Zulia este domingo 31-Ago

Se espera la entrada de la OT N° 33 al territorio venezolano la próxima semana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025