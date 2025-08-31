Parroquia Inmaculada Concepción de Caracas recibió la reliquia de primer grado de la Madre Carmen Rendiles

A través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Caracas fue difundida la información de que la Parroquia Inmaculada Concepción de El Recreo, en la ciudad capital, recibió este domingo, 31 de agosto la reliquia de primer grado de la Beata Madre Carmen Rendiles.

En procesión, la feligresía recibió la reliquia y al mediodía se celebró Santa Misa con la participación de las Hermanas Siervas de Jesús, congregación religiosa que fundó la Madre Carmen Rendiles.

Tras la homilía, las religiosas asistentes explicaron los dos milagros de Dios, bajo la intercesión de la beata caraqueña, que fueron comprobados por El Vaticano, y son los que hoy la llevan a los altares en el mundo. El primero, para su beatificación en 2018; el segundo, para su canonización, este año.

La visita de la reliquia se enmarca en la próxima canonización de los dos primeros santos venezolanos, Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Roma.

Lee también: El Sistema y la Arquidiócesis de Caracas lanzan concurso de composición en tributo a JGH y Carmen Rendiles

Noticia al Día/Con información de Arquidiócesis de Caracas