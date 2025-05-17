Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio San Francisco garantiza el triunfo de Luis Caldera

“Nos encontramos con los jefes y jefas de calle, de comunidad, con las UBCH, para consolidar el mensaje del Zulia grande, del Zulia bueno, el mensaje de unidad para combatir la ausencia, la excusa y la división”, destacó Caldera

Por Andrea Guerrero

Parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio San Francisco garantiza el triunfo de Luis Caldera
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Encuentros realizados en las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio San Francisco, el Poder Popular de esos territorios parroquiales le garantizaron su voto al candidato Luis Caldera, para su triunfo el próximo 25 de mayo en las elecciones para gobernador.

Este viernes 16 de mayo, Caldera sostuvo encuentros con el Poder Popular en cada una de las parroquias mencionadas, donde estuvieron presentes jefes y jefas de comunidad, de calle y las UBCH, que permanecen en la calle buscando el voto en jornadas casa a casa, cara a cara, presentando la propuesta del candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) de ejercer un gobierno de puertas abiertas para el pueblo y con el pueblo.

“Nos encontramos con los jefes y jefas de calle, de comunidad, con las UBCH, para consolidar el mensaje del Zulia grande, del Zulia bueno, el mensaje de unidad para combatir la ausencia, la excusa y la división”, destacó Caldera.

En la parroquia Marcial Hernández, la líder de calle Isabel Rojas, contó que todos los líderes de comunidad de esta populosa parroquia sanfranciscana está organizada para la gran victoria de Caldera, abordando el 1×10, haciendo visitas de casa en casa y convenciendo a la gente de la mejor propuesta para el estado y para la gente.

También de la parroquia Marcial Hernández, Maylin Urdaneta, líder de calle y delegada indígena, indicó que trabajan de forma ardua e impecable a favor de Caldera, quien es “un hombre humilde, entregado a su pueblo y más que todo a su pueblo indígena, por el que siempre está preocupado”.

“Me siento orgullosa de que un candidato indígena como yo, nos represente en el gobierno regional. Él es de sangre indígena y sabe cómo somos nosotros, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lo que realmente somos como pueblo indígena. Estamos convencidos de que él va a ser nuestro gobernador, porque él es de verdad, es del pueblo y para el pueblo”, remató la lidereza.

En la jornada realizada en la parroquia Domitila Flores, Marbella Florviese Corocopeya, aseguró que están organizados con una movilización sólida y, acentuó, “con lo mejor del mundo que tiene el venezolano con un corazón honesto, sincero y amoroso por su patria”.

“Luis el candidato y dentro de pocos días el gobernador, ha cobrado fuerza en las comunidades porque tiene la moral, la ética en ejercicio. Es su práctica constante y lo demostró en el municipio Mara mucho antes de ser alcalde, cuando atendía a nuestras madres, a nuestros niños en el Senifa. Tiene piso sólido en la familia zuliana, en el pueblo y allí la emoción y efervescencia del pueblo”, argumentó.

Mientras tanto, la lideresa de la comunidad 14 de abril, Zulay Márquez, afirmó que en su casa a casa, hombres y mujeres que han adversado al gobierno Bolivariano, están convencidos de que Caldera es la opción para el Zulia, por lo que saldrán a darles el voto al candidato del GPPSB.

Por su parte, Ingrid Zambrano, lideresa de la comunidad 24 de Julio, aseguró: “Garantizamos la victoria con la movilización desde bien temprano, para obtener ese triunfo que nosotros queremos para el estado Zulia, que está en tener un gobernador honesto, sencillo, humilde, leal con su gente, con los indígenas, con los comuneros, con la juventud, con el adulto mayor, los trabajadores, los estudiantes, los emprendedores, los productores, con todos los zulianos”.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Desde hoy 21 de agosto hasta el 22 de septiembre el calor será progresivo: Inameth

Desde hoy 21 de agosto hasta el 22 de septiembre el calor será progresivo: Inameth

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata
Zulia

Inces Zulia celebra 65 años formando y anuncia su formación en las comunas marabinas

Además, se ha establecido una estrecha articulación con programas sociales como la Misión Jóvenes de la Patria y Venezuela Mujer, entre otras iniciativas del poder popular
Al Dia

Cristian Castro se vuelve viral al explicar de nuevo qué es "hacer nada"

El hijo de la actriz Verónica Castro se ha vuelto polémico en los últimos años
Al Dia

Icono del doblaje: Los personajes a los que la Chilindrina dio voz

María Antonieta de las Nieves era más que el personaje de la chilindrina, era una talentosa actriz de doblaje que dio vida a personajes entrañables.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025