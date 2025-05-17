Parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio San Francisco garantiza el triunfo de Luis Caldera

Encuentros realizados en las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio San Francisco, el Poder Popular de esos territorios parroquiales le garantizaron su voto al candidato Luis Caldera, para su triunfo el próximo 25 de mayo en las elecciones para gobernador.

Este viernes 16 de mayo, Caldera sostuvo encuentros con el Poder Popular en cada una de las parroquias mencionadas, donde estuvieron presentes jefes y jefas de comunidad, de calle y las UBCH, que permanecen en la calle buscando el voto en jornadas casa a casa, cara a cara, presentando la propuesta del candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) de ejercer un gobierno de puertas abiertas para el pueblo y con el pueblo.

“Nos encontramos con los jefes y jefas de calle, de comunidad, con las UBCH, para consolidar el mensaje del Zulia grande, del Zulia bueno, el mensaje de unidad para combatir la ausencia, la excusa y la división”, destacó Caldera.

En la parroquia Marcial Hernández, la líder de calle Isabel Rojas, contó que todos los líderes de comunidad de esta populosa parroquia sanfranciscana está organizada para la gran victoria de Caldera, abordando el 1×10, haciendo visitas de casa en casa y convenciendo a la gente de la mejor propuesta para el estado y para la gente.

También de la parroquia Marcial Hernández, Maylin Urdaneta, líder de calle y delegada indígena, indicó que trabajan de forma ardua e impecable a favor de Caldera, quien es “un hombre humilde, entregado a su pueblo y más que todo a su pueblo indígena, por el que siempre está preocupado”.

“Me siento orgullosa de que un candidato indígena como yo, nos represente en el gobierno regional. Él es de sangre indígena y sabe cómo somos nosotros, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lo que realmente somos como pueblo indígena. Estamos convencidos de que él va a ser nuestro gobernador, porque él es de verdad, es del pueblo y para el pueblo”, remató la lidereza.

En la jornada realizada en la parroquia Domitila Flores, Marbella Florviese Corocopeya, aseguró que están organizados con una movilización sólida y, acentuó, “con lo mejor del mundo que tiene el venezolano con un corazón honesto, sincero y amoroso por su patria”.

“Luis el candidato y dentro de pocos días el gobernador, ha cobrado fuerza en las comunidades porque tiene la moral, la ética en ejercicio. Es su práctica constante y lo demostró en el municipio Mara mucho antes de ser alcalde, cuando atendía a nuestras madres, a nuestros niños en el Senifa. Tiene piso sólido en la familia zuliana, en el pueblo y allí la emoción y efervescencia del pueblo”, argumentó.

Mientras tanto, la lideresa de la comunidad 14 de abril, Zulay Márquez, afirmó que en su casa a casa, hombres y mujeres que han adversado al gobierno Bolivariano, están convencidos de que Caldera es la opción para el Zulia, por lo que saldrán a darles el voto al candidato del GPPSB.

Por su parte, Ingrid Zambrano, lideresa de la comunidad 24 de Julio, aseguró: “Garantizamos la victoria con la movilización desde bien temprano, para obtener ese triunfo que nosotros queremos para el estado Zulia, que está en tener un gobernador honesto, sencillo, humilde, leal con su gente, con los indígenas, con los comuneros, con la juventud, con el adulto mayor, los trabajadores, los estudiantes, los emprendedores, los productores, con todos los zulianos”.

Noticia al Día