Partido ORA tomó la plaza Bolívar de Maracaibo y elevó oraciones en defensa de la paz en Venezuela

Bajo el lema: "En Venezuela y en el Zulia hay territorio de paz", la mañana de este lunes, 1° de septiembre, tal como estaba pautado se llevó a cabo la toma de la Plaza Bolívar de Maracaibo donde participaron pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), en defensa de la paz en Venezuela.

En la actividad estuvieron presentes representantes de las 18 parroquias de la capital zuliana para alzar su voz a favor de la paz, "declarando palabras de vida, de esperanza, de cobertura y protección sobre nuestra nación", puntualizó la coordinadora regional de ORA en la entidad zuliana, profeta Yarelis Machado de Rondón.

"Profetizamos en este día que sobre Venezuela hay ángeles al norte, al sur, al este y al oeste, teniendo protección sobre nuestra nación y proclamando que ningún imperio norteamericano puede tener legalidad o posesión sobre nuestra nación, Venezuela", destacó la profeta.

Además declaró bendiciones sobre el mandatario nacional, Nicolás Maduro, el gobernador del Zulia, Luis Caldera y el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino.

La coordinadora regional de ORA en la entidad zuliana remarcó: "Declaramos los hombres y mujeres de Dios que sobre nuestra nación hay un ambiente de paz, en cada parroquia del municipio Maracaibo y en cada municipio del estado Zulia. Las iglesias cristianas de Venezuela nos hemos levantado en intercesión, en oración y en clamor a favor de nuestra nación".

Esta actividad fue replicada en todas las plazas Bolívar del país, donde elevaron las oraciones al Dios Todopoderoso por la paz de la nación.

