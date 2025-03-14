Para tramitar el pasaporte venezolano por primera vez, los usuarios deben hacer la solicitud por primera vez a través del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El organismo a través de sus cuentas oficiales siempre explica detalladamente, los paso y los requisitos que se deben de consignar, entre ellos, el serial de la cita y efectuar el pago de 12 UT.

Además, los adultos mayores también podrán tramitar el pasaporte en sus dos modalidades: Ordinario y Habilitado.

Ocho pasos para tramitar el pasaporte por primera vez en el Saime

Registrarte en el sistema SAIME.

Seleccionar la opción de pasaporte

Llenar el formulario de responsabilidad legal

Seleccionar la oficina, fecha, hora y método de pago

Descargar e imprimir la planilla de solicitud

Presentar los requisitos correspondientes

Pagar el costo del pasaporte

Costo de los pasaportes

Ordinarios:

De tres meses a tres años de edad el costo del pasaporte es de Ref. 120 o al cambio según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A partir de los 3 a 17 años con 11 meses de edad, los venezolanos deberán cancelar Ref. 164.

Mayores de 18 años Ref. 216.

Habilitados:

De tres meses a tres años de edad, el costo del documento de viaje es de Ref. 290

A partir de los 3 a 17 años con 11 meses de edad el costo es de Ref. 310

Mayores de 18 años Ref. 350.

Noticia al Día