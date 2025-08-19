Patinadores zulianos conquistan Colombia con nueve medallas

Con una actuación memorable, parte de la Selección Zuliana de Patinaje de Velocidad dejó en alto el nombre del estado Zulia y de Venezuela durante su participación en la prestigiosa Copa P&P Club Bacatá, celebrada en el Patinódromo El Salitre de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Los jóvenes atletas se destacaron en diversas pruebas, logrando un total de nueve medallas, entre ellas seis de oro y tres de plata, que ratifican el talento y la proyección internacional del patinaje zuliano.

Resultados destacados

Alanis Hernández Categoría Infantil “B” – Club Zulia Rollers

Plata en prueba de Carriles

Plata en 400 metros

Oro en prueba de Fondo

Sebastián Sánchez Categoría Cadete – Club Renacer / Selección Zuliana

Plata en prueba de Carriles

Oro en 400 metros

Oro en prueba de Fondo

César Montoya Categoría Juvenil – Selección Zuliana

Oro en prueba de Carriles

Oro en 400 metros

Oro en prueba de Fondo

La destacada participación de estos atletas representa un nuevo capítulo de excelencia para el deporte zuliano, reafirmando el compromiso de los clubes y entrenadores con la formación integral de jóvenes talentos. Cada medalla conquistada en suelo colombiano es símbolo de esfuerzo, disciplina y pasión por el Zulia y Venezuela.

Lee también: Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas