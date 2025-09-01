Patria anunció el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación

A través del Canal Patria Digital se dio a conocer la tarde de este lunes 1 de septiembre, el inicio del pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación.

Este bono es correspondiente al mes de septiembre 2025, para los trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del estado y sector militar.

Cabe destacar que para cobrar los bonos no es necesario contar con el carnet de la patria físico; el único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Otra opción es ingresar al Sistema Patria a través del portal www.patria.org.ve o mediante la app veMonedero, que da acceso directo a la plataforma.

Noticia al Día