Patria comenzó a pagar el Bono contra la Guerra Económica

Este sábado 10 de mayo comenzó a realizarse el pago de los bonos del Sistema Patria correspondientes a mayo, y con ello, se procedió a cancelar el bono contra la Guerra Económica.

Cabe destacar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había anunciado la creación de un nuevo «bono de unificación» destinado a cinco millones de familias. Muchos se preguntaban si los bonos regulares serían reemplazados por esta nueva asignación.

Asimismo, durante la jornada de este sábado, los beneficiarios han comenzado a confirmar la recepción de los pagos correspondientes a los bonos habitualmente entregados a través de la plataforma Patria.

Noticia al Dia