Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

Para conocer más sobre Fabiana visita su Instagram @fabianafuentes

Por Pasante1

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes
Foto: Cortesía.
En el aniversario de su partida, Fabiana Fuentes, destacada periodista zuliana, quien dejó una huella en el ámbito del periodismo, además en el arte y la cultura, es recordada no solo por su talento profesional, sino también por su inquebrantable espíritu de resiliencia. El representante de la organización Payasos Humanitarios, Luis Méndez, y su prima Mysol Fuentes, presentan una nueva iniciativa para honrar la vida y el legado de quien se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia y amor por la vida.

Fabiana Fuentes, una venezolana que se convirtió en sinónimo de fuerza, batalló contra el cáncer hasta sus últimos momentos y mantuvo una actitud positiva incluso al enfrentarse a las situaciones más duras. Permaneció fuerte ante la adversidad, transitando la enfermedad con su forma tan particular de ver la vida, en todos sus matices de colores.

Fue una gran periodista, artista plástica, cineasta y emprendedora que nunca se rindió en su búsqueda de alcanzar sus metas, valiéndose de su arte para inspirar y ayudar económicamente a otras personas en similar situación. Hasta el momento de su muerte, Fabiana fue una mujer que decidió vivir la vida sin dejarse vencer ni abandonar la esperanza.

"La vida es bella" y “Un día a la vez” fueron frases que marcaron su cotidianidad y lo demostraba a través de sus redes sociales, donde compartía sus experiencias y nuevos proyectos. Aunque su enfermedad y su discapacidad de Hemiparesia Derecha, la limitaba, ella entendía que siempre debía verse el lado positivo de las cosas y buscar un camino para salir adelante.

El valor de una buena actitud y de una sonrisa es uno de los muchos mensajes que Fabiana intentaba transmitir a todos los que la rodeaban. Es por esto que, a un año de su partida física, la organización Payasos Humanitarios tuvo la iniciativa de “Corazones Valientes" en busca de conmemorar el apoyo incondicional que Fabiana le brindaba a otros con su imagen de perseverancia y amor a la vida, a través del apoyo emocional a las personas que lo necesiten.

Payasos Humanitarios es una organización sin fines de lucro con 20 años de trayectoria en Maracaibo, Venezuela. Sus voluntarios, vestidos de payasos, visitan hospitales, geriátricos y comunidades para apoyar emocionalmente a las personas. La misión de la organización es transmitir amor y alegría a los pacientes.

En este sentido, la organización ha decidido comenzar con el nuevo proyecto llamado "Corazones Valientes". Este proyecto busca rendir homenaje a Fabiana y a su forma de ver el mundo, transmitiendo el mensaje de que la actitud lo es todo. Que incluso después de padecer un tumor cerebral y un ACV, la vida continúa y se debe disfrutar de las cosas bellas que esta ofrece, usando todas las oportunidades que se presentan para seguir adelante.

Abandonar lo que la apasionaba no era una opción, Fabiana amaba tanto la pintura que cuando se le imposibilitó pintar, busco todas las herramientas para crear arte. Si una puerta se le cerraba, ella buscaba una ventana. Este es el mensaje que Payasos Humanitarios quiere transmitir con su nuevo proyecto. Su prima comenta que Fabiana se involucró con Payasos Humanitarios en sus últimos años de vida en Estados Unidos, por lo que su lazo es muy especial.

El coordinador del proyecto "Corazones Valientes", Luis Méndez, explicó que este programa buscará reclutar a personas que estén pasando por una enfermedad, una situación de estrés o se encuentren vulnerables. Sean enfermedades físicas o psíquicas, el objetivo es que los participantes logren entender que, pese a que la vida diaria puede tornarse muy exigente, todos tienen un lugar al cual pertenecer y que con una buena actitud pueden abordarse los problemas desde cualquier ángulo. El programa constará de varias fases de aplicación que incluyen entrevistas, charlas para dar a conocer la historia de Fabiana y el uso de terapias artísticas, bailoterapia y pintura.

Méndez aseguró que la idea es que los participantes encuentren herramientas y desarrollen habilidades para ser productivos, adquiriendo las capacidades para ser autosuficientes. Así como Fabiana logró convertir su amor por el arte en una fuente de ingresos, Payasos Humanitarios quiere dar las herramientas a las personas que lo necesitan para que puedan encontrar alternativas que las ayuden a volverse autosuficientes, además de dotarlas de las herramientas emocionales para lidiar con los problemas que se les presenten.

El proyecto no tendrá costo para los participantes y el único requisito es ser mayor de edad y sentir la necesidad de ayuda o estar en busca de herramientas para salir adelante. El objetivo principal es sanar la parte emocional de las personas, y aunque no pueden curar la enfermedad en sí misma, todos los involucrados en el movimiento "Corazones Valientes" buscan ayudar a sobrellevar la situación con el mejor de los ánimos. Las personas interesadas pueden contactarse a través de las redes sociales @payasoshumanitarios_mcbo.

Para conocer más sobre Fabiana visita su Instagram @fabianafuentes y @asimemuevo

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Noticia al Día
Foto: Noticia al Día
Foto: Noticia al Día

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz

