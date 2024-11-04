Pedro Sánchez califica de "marginales" actos violentos que obligaron su evacuación en zonas damnificadas

Valencia/Madrid, 3 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo no se desviará del principal objetivo, que es salvar vidas y recuperar los cadáveres de los fallecidos por el temporal, y rechazó "cualquier tipo de violencia" como la vivida en Paiporta, epicentro de las inundaciones en Valencia, y que calificó de "marginal".

Sánchez hizo estas consideraciones en una declaración a los medios de comunicación después de reunirse este domingo en el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana (gobierno regional), en la localidad valenciana de L’Eliana con los reyes de España y el presidente del Ejecutivo regional valenciano, Carlos Mazón, y tras tener que abandonar la visita a Paiporta por los altercados registrados.

Horas antes, decenas de personas los habían recibido este domingo con gritos de ‘fuera’ y con lanzamiento de barro durante su visita a Paiporta, una localidad que sufrió el fallecimiento de al menos 62 vecinos por las inundaciones y donde sus calles aún están llenas de barro y enseres destrozados.

En esta localidad, como en otras de la provincia de Valencia crece la indignación a medida que pasan los días y no llegan las ayudas suficientes para poder localizar a los desaparecidos, para recibir agua alimentos y productos de primera necesidad.

Además, muchas personas denuncian el retraso en enviar las autoridades el aviso de emergencia, lo que provocó que a miles de personas les pillaran las inundaciones en sus coches, camino de sus casas o en centros comerciales en los alrededores de la ciudad de Valencia.

Como ejemplo, en las protestas de hoy, una vecina de Paiporta gritó ante la reina su impotencia y rabia por el drama que se ha vivido en esta población, "Se podía avisar y no nos avisaron", exclamó.

Tras las protestas registradas hoy, el presidente del Gobierno recalcó que lo que la mayor parte de la ciudadanía quiere es una solución y compromisos por parte de las instituciones públicas.

Por eso dijo que lo que hacen es "rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar, como las que hemos visto por desgracia -ha apostillado- en el día de hoy".

A renglón seguido garantizó que el Ejecutivo español no se va desviar de su principal objetivo, que es salvar vidas, recuperar los cadáveres de quienes han fallecido a consecuencia de esta tragedia natural y empeñarse en la tarea de reconstruir la zonas afectadas en la Comunidad Valenciana y en otras regiones de España que también han sufrido el temporal.

"No nos vamos a desviar pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales", recalcó.

Frente a ellos, mostró su convencimiento de que lo que quiere el conjunto de la ciudadanía valenciana y española es mirar hacia el futuro, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad.

"Eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España en coordinación con el conjunto de instituciones tanto municipales como provinciales, como también del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana", añadió.

Sánchez volvió a trasladar toda la solidaridad y el reconocimiento por parte del Gobierno por la angustia, el sufrimiento y la necesidad de certidumbre de muchos vecinos de Paiporta y del conjunto de la Comunidad Valenciana ante los efectos del temporal.

Destacó también las pruebas de solidaridad que se han visto en los últimos días por parte de decenas de miles de personas movilizándose para tratar de dar respuesta a muchas de las necesidades y demandas de los vecinos de las localidades afectadas. EFE