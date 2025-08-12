Ciudad Ojeda volvió a ser escenario de un hecho violento que circula en redes sociales. Según el portal Crónicas COL, un grupo de mujeres protagonizó una pelea en plena vía pública del barrio Libertad, municipio Lagunillas, en el estado Zulia.

La riña, registrada en videos difundidos por vecinos, se suma, reseña la fuente, a una serie de altercados ocurridos en los últimos meses en la localidad. De acuerdo con el medio, este tipo de episodios se ha vuelto frecuente, al punto de que algunos residentes lo consideran “algo normal”.

No obstante, estos hechos configuran delitos penales, como alteración del orden público y, en muchos casos, lesiones. El Código Penal establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes, de forma individual o en grupo, perturben la paz pública mediante amenazas o actos de violencia contra personas o bienes.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenidos por esta pelea en el barrio Libertad.

Noticia al Día con información de Crónicas COL