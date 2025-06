Hace algunas semanas, la ex Miss Universo se pronunció con respecto a las acusaciones de abuso sexual que la protagonista de “La Usurpadora” realizó en contra de Pablo Montero, cuestionando su credibilidad por su “personalidad conflictiva”.

Aunado a este señalamiento, Alicia Machado aseguró que su compatriota Gaby Spanic le tiene una gran envidia y este patrón de comportamiento no es nada nuevo.

Como era de esperarse, esta ola de señalamientos no tardó en llegar a oídos de la propia Gaby Spanic, quien indicó que su respuesta se dará a través de los tribunales.

Spanic dio a conocer que ha iniciado un proceso legal en contra de Alicia Machado por los comentarios que esta última hizo durante su participación en La Casa de los Famosos y en entrevistas a medios.

“No puedo hablar nada, será mi abogado el que se encargará de esa situación, porque es una difamación”, confirmó la famosa frente a las cámaras durante un encuentro reciente con la prensa mexicana.

También señaló que Alicia habló de ella en el programa La Casa de los Famosos y en declaraciones posteriores, generando un daño a su imagen.

“Ella dijo en La Casa de los Famosos muchas cosas sobre mí. Me está difamando. Yo sé tantas cosas que no he dicho”, agregó.

Al ser cuestionada sobre las acusaciones de presuntamente haber tocado indebidamente a una mujer en Brasil, la estrella de la pantalla chica indicó que ese es otro tema que su equipo de abogados ya se encuentra resolviendo.

Bajo esta misma tesitura, Spanic desmintió que tiene problemas para ingresar a Brasil y confía en que pronto se va esclarecer la situación y su nombre quedará limpió de dichos dimes y diretes.

A pesar del revuelo que ha causado la noticia de su próxima demanda a Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Noticia al Día/faránduleando