Peligro en el set: Henry Cavill se lesionó y paralizaron las grabaciones de ‘Los Inmortales’ hasta el 2026

Las grabaciones del ‘remake’ (adaptación) de "Los Inmortales", film clásico de la década de los 80, deberá esperar hasta 2026 para iniciarse debido a que el actor Henry Cavill sufrió una lesión que le impide estar en el set.

La información, confirmada por The Hollywood Reporter, indica que Cavill tuvo la lesión durante la preproducción. Además, se conoció que el proyecto estaba avanzando con rapidez para ultimar los detalles de producción para iniciar a rodar bajo el mando de Chad Stahelski (John Wick), quien lleva más de 10 años trabajando en el proyecto.

El actor, quien actualmente tiene 42 años, ha estado entrenando durante meses para el proyecto, adelantó en la CinemaCon de 2024 lo siguiente: "Si crees que me has visto trabajar con la espada antes, todavía no has visto nada".

Actores de vasta trayectoria

Esta adaptación de "Los Inmortales" contará también con Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang.

A pesar de este contratiempo, Henry Cavill no estará quieto precisamente durante los próximos meses: Se esperan estrenos como ‘Voltron’, ‘In the Grey’ de Guy Ritchie o ‘Enola Holmes 3′ para Netflix.

Aún queda por ver cómo encajará el británico todos estos compromisos con la recuperación de su lesión y el rodaje de "Los Inmortales".

La película original

La película original fue protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, y dio lugar a secuelas y una serie de televisión. La nueva película cuenta con el guion de Michael Finch, guionista de John Wick: Capítulo 4 , y está producida por Scott Stuber y Nick Nesbitt de UA junto con Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment de Stahelski, Josh Davis de Davis Panzer Productions y Louise Rosner.

Noticia al Día/Con información de Diario Primicia/Meristation