Sábado 13 de septiembre de 2025
Al Dia

Peligro en el set: Henry Cavill se lesionó y paralizaron las grabaciones de ‘Los Inmortales’ hasta el 2026

No se conocen los detalles de la gravedad del accidente ni la manera en la que sucedió. Los fanáticos esperan que ‘Superman’ se recupere pronto

Por Candy Valbuena

Peligro en el set: Henry Cavill se lesionó y paralizaron las grabaciones de ‘Los Inmortales’ hasta el 2026
Henry Cavill protagonizará el remake de 'Los Inmortales'. Las grabaciones tendrán que esperar hasta el 2026, mientras el actor se recupera de su lesión. Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las grabaciones del ‘remake’ (adaptación) de "Los Inmortales", film clásico de la década de los 80, deberá esperar hasta 2026 para iniciarse debido a que el actor Henry Cavill sufrió una lesión que le impide estar en el set.

La información, confirmada por The Hollywood Reporter, indica que Cavill tuvo la lesión durante la preproducción. Además, se conoció que el proyecto estaba avanzando con rapidez para ultimar los detalles de producción para iniciar a rodar bajo el mando de Chad Stahelski (John Wick), quien lleva más de 10 años trabajando en el proyecto.

El actor, quien actualmente tiene 42 años, ha estado entrenando durante meses para el proyecto, adelantó en la CinemaCon de 2024 lo siguiente: "Si crees que me has visto trabajar con la espada antes, todavía no has visto nada".

Actores de vasta trayectoria

Esta adaptación de "Los Inmortales" contará también con Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang.

A pesar de este contratiempo, Henry Cavill no estará quieto precisamente durante los próximos meses: Se esperan estrenos como ‘Voltron’, ‘In the Grey’ de Guy Ritchie o ‘Enola Holmes 3′ para Netflix.

Aún queda por ver cómo encajará el británico todos estos compromisos con la recuperación de su lesión y el rodaje de "Los Inmortales".

La película original

La película original fue protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, y dio lugar a secuelas y una serie de televisión. La nueva película cuenta con el guion de Michael Finch, guionista de John Wick: Capítulo 4 , y está producida por Scott Stuber y Nick Nesbitt de UA junto con Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment de Stahelski, Josh Davis de Davis Panzer Productions y Louise Rosner.

Lee también: Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Noticia al Día/Con información de Diario Primicia/Meristation

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Fedecámaras-Zulia levanta informe detallado de empresas afectadas en explosión en zona industrial para cuantificar pérdidas

Fedecámaras-Zulia levanta informe detallado de empresas afectadas en explosión en zona industrial para cuantificar pérdidas

Así nació la canción

Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Noticias Relacionadas

Al Dia

Peligro en el set: Henry Cavill se lesionó y paralizaron las grabaciones de ‘Los Inmortales’ hasta el 2026

No se conocen los detalles de la gravedad del accidente ni la manera en la que sucedió. Los fanáticos esperan que ‘Superman’ se recupere pronto
Al Dia

Ninja Park trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo

La capital zuliana cuenta desde este viernes 12 de septiembre con un nuevo y emocionante destino para la diversión: el…
Farándula

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Ya en 2023, HBO había adelantado que iba producir una serie de esta saga de terror y, aunque los detalles de la trama se desconocen, se espera que continúe la historia ya establecida por las películas.
Al Dia

Cenizas de Camilo Sesto son trasladadas a su mausoleo en España

Las cenizas del artista Camilo Sesto fueron trasladadas en un acto realizado en la intimidad a su mausoleo de Alcoy…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025