Pena máxima para tres PNB en Falcón

Tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron condenados a 30 años de prisión, así lo informó este viernes el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el reporte oficial, los implicados fueron acusados por el tráfico de 111 kilos de marihuana, incautados en diciembre de 2020 en Falcón.

La Fiscalía precisó que los funcionarios quedaron detenidos en diciembre de 2020, luego de que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hallara la droga en un vehículo estacionado en un hotel de la ciudad de Punto Fijo.

Condena de 30 años



Aparte de la droga, también hallaron documentos de identificación, credenciales de la PNB y facturas con los nombres de los policías condenados, Josbelys Primera, Ronny Ruiz y Andry José Leal, agrega una NDP.

Durante el juicio ratificaron la acusación por la comisión de "tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de ocultamiento y mayor cuantía".

"Una vez que la representación fiscal evacuó los elementos de prueba concernientes al caso, el Tribunal Primero de Juicio de esa jurisdicción dictó la mencionada condena y ordenó la reclusión de los tres oficiales en la sede de la PNB del estado Falcón", añadió el MP.

Noticia al Día / Diario 2001