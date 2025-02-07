Pensó que nadie lo recordaría: Hombre regresó al Zulia tras matar a su pareja en el año 2013

Hace 12 años, un femicidio estremeció a los vecinos del sector Guaicaipuro del barrio La victoria, en el municipio simón Bolívar del estado Zulia.

Nelson Eduardo Parral Ollarves, de 34 años, mató a su esposa Moraima Josefina Jiménez Peña, hecho ocurrido en el año 2013.

Las autoridades encargadas informaron que Parral, acudió a la vivienda que compartía con su pareja Jiménez y comenzaron a discutir. La pelea se tornó acalorada y éste agarró una escopeta y la accionó contra la fémina, murió en el sitio.

Parral, huyó del lugar con rumbo desconocido y luego de casi 12 años, regresó al Zulia, pensó que nadie lo recordaría.

Ante su llegada, las comisiones de la policía científica, lograron capturarlo y dejarlo a la orden del Juzgado Segundo de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, por el delito de Homicidio Calificado con Circunstancias Agravantes.

Noticia al Día