Pepe Mujica ya está internado para ser intervenido del esófago

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica ya se encuentra internado en el sanatorio Casmu de Montevideo, donde será intervenido y le colocarán un stent en el esófago.

Según confirmó a EFE su médica personal, Raquel Pannone, el procedimiento se llevará a cabo este viernes.

"Lo que vamos a hacer es colocar un stent en el esófago para que le permita mantener la alimentación como venía hasta ahora", había indicado días atrás la doctora.

El 29 de abril de este año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago.

"Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo ese día el expresidente.

Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo.

En agosto, Mujica fue ingresado nuevamente en el sanatorio debido a que las dificultades para alimentarse generadas por el tratamiento de radioterapia empeoraron su función renal.

No obstante, Pannone indicó en ese momento: "La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más. Le hicimos varias veces tomografías en estos días en diferentes lugares y eso muestra que no hay evidencia del tumor".

Primera intervención

En septiembre, Mujica fue intervenido quirúrgicamente y le hicieron una gastroestomía para alimentación.

"Esta gastroestomía nos permite un acceso para el alimento y la hidratación seguro, con un buen flujo y poder permitir que, mientras esto transcurre, el esófago se pueda ir reparando naturalmente. A eso es lo que apostamos: a tenerlo mejor nutrido, bien hidratado y darle tiempo al esófago para cumplir las etapas naturales de recuperación", puntualizó Pannone tras la intervención.

Noticia al Día/Con información de EFE