Pequeña Liga Cardenales de Lara lista para su debut en la Serie Mundial infantil de Williamsport

Los representantes latinoamericanos iniciarán el miércoles a la 1.00pm ante Puerto Rico

Por Daniel García

Pequeña Liga Cardenales de Lara lista para su debut en la Serie Mundial infantil de Williamsport
Foto: Little League
La Pequeña Liga Cardenales de Lara se alista para su debut en la Serie Mundial infantil de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania. El equipo larense, campeón invicto (5-0) del Torneo Latinoamericano, será el encargado de representar a Venezuela y a toda Latinoamérica en esta prestigiosa cita internacional del beisbol infantil.

Los representantes criollos se medirán en su primer desafío a Puerto Rico, este 13 de agosto a partir de la 1.00 pm, con la transmisión televisiva de ESPN.

El roster del equipo venezolano estará conformado por: Isaac Villavicencio, Alan Parra, Andrés Reyes, Sebastián López, Samuel Castillo, José Jiménez, Juan Reyes, Abraham Rodríguez, Santiago Martínez, Jesús Gómez, Argenis Villanueva, Francisco Rivero, Fabricio Perdomo y Saúl Vegas.

El cuerpo técnico está integrado por: Luis Bermúdez, mánager, mientras que los coachs serán: Francisco Martínez y Hebner Rendón.

Con disciplina, talento y pasión, Cardenales de Lara buscará dejar en alto el nombre de Venezuela en esla cita mundialista que reúne a los mejores equipos del beisbol infantil.

Lee también: Luis Pérez lanza Zulianos FC, el primer equipo venezolano de fútbol conformado por creadores de contenido y artistas

