Pequeña Liga Cardenales de Lara lista para su debut en la Serie Mundial infantil de Williamsport

La Pequeña Liga Cardenales de Lara se alista para su debut en la Serie Mundial infantil de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania. El equipo larense, campeón invicto (5-0) del Torneo Latinoamericano, será el encargado de representar a Venezuela y a toda Latinoamérica en esta prestigiosa cita internacional del beisbol infantil.

Los representantes criollos se medirán en su primer desafío a Puerto Rico, este 13 de agosto a partir de la 1.00 pm, con la transmisión televisiva de ESPN.

El roster del equipo venezolano estará conformado por: Isaac Villavicencio, Alan Parra, Andrés Reyes, Sebastián López, Samuel Castillo, José Jiménez, Juan Reyes, Abraham Rodríguez, Santiago Martínez, Jesús Gómez, Argenis Villanueva, Francisco Rivero, Fabricio Perdomo y Saúl Vegas.

El cuerpo técnico está integrado por: Luis Bermúdez, mánager, mientras que los coachs serán: Francisco Martínez y Hebner Rendón.

Con disciplina, talento y pasión, Cardenales de Lara buscará dejar en alto el nombre de Venezuela en esla cita mundialista que reúne a los mejores equipos del beisbol infantil.

