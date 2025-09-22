Pequeña Liga de Béisbol Judith de Negrette hará su debut oficial el 27 de septiembre

Con un acto cargado de emotividad y orgullo, este sábado 27 de septiembre se celebrará la inauguración del Primer Campeonato Anual de la Pequeña Liga de Béisbol Judith de Negrette, correspondiente a la temporada 2025-2026.

La ceremonia tendrá lugar en el Estadio del Complejo Deportivo La Chamarreta, donde 150 peloteros, desde los 4 hasta los 16 años, saltarán al terreno representando a las divisas Gavilanes, Academia de Béisbol KS y Team Negrette, en las categorías: escuelita, pitoquito, pre infantil, infantil, intermedia, junior y senior.

Con este paso, la recién creada liga se incorpora de manera oficial a la estructura del Directorio Nacional de Pequeñas Ligas, lo que les abre las puertas a los campeonatos interligas y la posibilidad de representar a Venezuela en las competencias internacionales de la Little League Baseball Incorporated.

Zonificación

La Pequeña Liga Judith de Negrette tiene su sede en el Complejo Deportivo La Chamarreta, ubicado en la Circunvalación 3 de Maracaibo, y agrupa a niños y jóvenes de sectores como Barrio Bolívar, 19 de Abril, Praderas, Trinitarias, La Vanega, Sol Amada, Los Dulces, El Gaitero, El Museo, Los Estanques, Andrés Eloy Blanco, Ixora Rojas, El Guayabal, El Varillal, Barrio 5 de Julio, Gallo Verde, La Matancera, José Gregorio Hernández, Integración Comunal, entre otros sectores aledaños, que dan la oportunidad a los niños y jóvenes de incorporarse al circuito.

La liga honra con su epónimo a Judith de Negrette, el rostro femenino más emblemático de las Pequeñas Ligas de Venezuela, quien durante más de cuatro décadas fue dirigente incansable, formadora de miles de niños y jóvenes, y la única mujer, hasta la actualidad, en presidir el Directorio Nacional de Pequeñas Ligas (2014-2017).

Con más de 30 participaciones internacionales, Judith dejó como mayor legado la convicción de que: “El objetivo es social, el deporte es solo un medio”, una filosofía que hoy sigue guiando a la comunidad de La Chamarreta, que reconoce en ella un ejemplo de Lealtad, Voluntad y Coraje.

Programación especial

Miércoles 24 de septiembre – 4:30 p.m.

Misa en acción de gracias en la Basílica de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, para bendecir el inicio de este proyecto en beneficio de niños, jóvenes y sus familias.

Acto Inaugural en el Estadio La Chamarreta con la participación del grupo de baile Corto Circuito, los tambores de Sensación Ardiente y el grupo de gaitas Amiguitos. El Himno Nacional y Regional será entonado por la reconocida Yelitza Vilchez, la Dama de la Gaita.

Este evento es posible gracias al compromiso de la Junta Directiva presidida por Jorlina Portillo de Negrette, el Comité de Damas, el apoyo de los padres y representantes, así como la colaboración de la empresa privada, la administración pública y emprendedores de la zona.

