Pequeña Liga Judith de Negrette es una realidad

Con una espléndida ceremonia inaugural la Pequeña Liga Judith de Negrette se anotó un éxito irrumpiendo en el movimiento de pelota menor rindiendo honores a la dama, que entregó toda su vida a esta causa en el béisbol venezolano.

El acto tuvo lugar este sábado en el estadio La Chamarreta, circunvalación 3, con las tribunas llenas de un público deseoso de volver a los equipos de Pequeñas Ligas jugando en su instalación, esta vez, en homenaje a una luchadora de esta comunidad maracaibera.

La familia Negrette en pleno, motor de la idea y su transformación en realidad, estuvo presente y se hizo sentir con Hessa Negrette liderando el protocolo. Howard a la cabeza del Team Negrette y el padre, Heberto Negrette, luciéndose con magistral lanzamiento inaugural.

Desfilaron 17 equipos con sus madrinas desde la categoría escuelita pasando por pitoquito, preinfantil, infantil, intermedia, junior y senior, reflejo de que el circuito viene con todo en su primera temporada.

Seguidamente, se escuchó el himno nacional y del Zulia en la voz de Yelitza Vílchez. Germán Rojas, miembro del Directorio Nacional de Pequeñas Ligas, dio las palabras de salutación a los presentes y bienvenida al circuito exaltando con elegante discurso la obra de Judith, destacando que siempre fue ejemplo de multitudes y se esmeró en cumplir con el eslogan del movimiento: "El objetivo es social, el deporte es solo un medio".

Posteriormente, tomó la palabra Jorlina de Negrette, presidenta de la liga. Después, se realizó el juramento de los peloteros, de los árbitros y de los padres y representantes.

Acto seguido se realizó la elección de la reina y madrina tocando a Tania de Rojas y a Isandra de Díaz colocar las respectivas bandas. La liga entregó un reconocimiento al técnico Howard Negrette, por ser impulsor de la liga con el nombre de su madre y capitalizar los esfuerzos que condujeron a su nacimiento.

Luis Urribarrí, expresidente de la extinta liga San Felipe y en representación de las Glorias Deportivas y del Proyecto Deporte Soy Siglo XXI, entregó otro reconocimiento al circuito en agradecimiento a todo el apoyo que Judith de Negrette le brindó a la organización sureña en la década de 1990.

El acto, que quedará para el recuerdo, cerró con el lanzamiento inaugural y retiro de los equipos.

Luis Bravo

Foto: Luis Bravo