Pequeña Liga Sierra Maestra inaugura su Torneo Anual

El circuito peloteril, cuna de los campeones mundiales infantiles años 2000, con la participación de 16 equipos desde la categoría escuela hasta senior, inauguró el torneo número 46 Copa Alcaldía de San Francisco en el estadio José Díaz Papuche.

Foto: Cortesía

Desfile al compás de la banda show Manuel Morales Carabaño, las personalidades presentes, en primer lugar el directorio de pequeñas ligas de Venezuela encabezadas por Germán Moreno, quien dio las palabras de salutacion a los talentos y público presente.

Foto: Cortesía

De seguido las palabras de el encargado por el alcalde y el director de deporte de San Francisco, quien los asistió el ingeniero Engelbetrh Ayala acompañado del director técnico del IMDEP el magister Darwin Toncel.

Foto: Cortesía

También estuvo presente el sub secretario de deporte del Zulia Everht Hernández, quien entregó una caja de pelotas y un baten teen para los niños de la categoría escuela.

Foto: Cortesía

Por otro lado, Neido Urdaneta el popular Cañadero, recibió reconocimiento de las glorias deportivas y del presidente de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, el dirigente deportivo Luis Urribarri. La madrina del torneo resultó ser la niña Mariangel Suárez.

Foto: Cortesía

