Periodista Miguel Ángel Petit está en UCI necesita ayuda para gastos médicos

El reconocido periodista Miguel Ángel Petit se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir complicaciones de salud.

Aunque la familia agradece que todo ha salido bien hasta ahora, los costos médicos de la clínica aumentan diariamente, lo cual ha generado una gran preocupación.

Para poder cubrir los gastos, se ha creado una cuenta en GoFundMe. Se invita a la comunidad a realizar cualquier aporte, por pequeño que sea, ya que cada contribución suma y será de gran ayuda para la familia en este momento tan difícil.

Asimismo en el siguiente post se presentan otras formas de ayuda.

Noticia al Día