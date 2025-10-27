Perro Mucuchíes a punto de ser reconocido raza internacional

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el perro Mucuchíes, considerado la primera raza canina venezolana pura, está a punto de ser reconocido oficialmente como raza internacional.

Durante su participación en la Exposición Canina Internacional para Todas las Razas, Rodríguez destacó el trabajo de criadores, jueces y expertos que han contribuido a la preservación y promoción de esta especie emblemática del país.

El Mucuchíes, originario de los Andes venezolanos, es reconocido por su fortaleza, nobleza y lealtad. Su figura se asocia al histórico perro Nevado, compañero del Libertador Simón Bolívar, lo que lo convierte en un símbolo del patrimonio natural y cultural del país.

La vicepresidenta resaltó que este reconocimiento internacional representa “un orgullo para todos los venezolanos y un paso importante en la proyección del país en el ámbito de la cinofilia mundial”.

