Personalidades de la vida pública piden un castigo ejemplar para el verdugo de Sofía

El crimen de la niña Sofía Delgado, sigue retumbando en Colombia y con ello el repudio de diferentes personalidades y autoridades de la vida publica.

La reacción de este atroz crimen no se hizo esperar y entre las voces que han expresado su indignación se encuentra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, quien se pronunció en sus redes sociales y en su mensaje señaló su pesar por el dolor que siente el país ante este hecho y extendió sus condolencias a la familia de la menor.

“¡Hoy Colombia tiene un dolor en el alma! Mi abrazo solidario para la madre y la familia de Sofía. No puede ser que los niños y las niñas de nuestro país no puedan vivir libres, tranquilos, felices. Este horror necesita la mayor acción de la justicia y así lo solicito. Como madre, como abuela, y como mujer, le pido a todas las autoridades accionar para que este no sea un caso más en impunidad. ¡La justicia debe actuar por la memoria de Sofía!”, expresó la vicepresidenta.

Asimismo, el influencer Julián Arboleda Castañeda, conocido en sus redes sociales como Elgranchester, escribió en una de las publicaciones: "Ojala los reclusos lo reciban con unos buenos “consejitos”, refiriéndose al homicida de la niña.

En la misma publicación, la empresaria Laura Trujillo, acotó : "Ya es hora de justicia y una condena ejemplar, cadena perpetua #sofia ni una más!".

Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reconoció la existencia de múltiples fallas en los protocolos de búsqueda y protección en el caso de Sofía Delgado.

Según declaraciones de la ministra, todos los mecanismos de prevención fallaron, lo que impidió localizar a la menor a tiempo, a pesar de las alertas tempranas que se activaron desde su desaparición el 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona.

Delitos imputados

La Fiscalía General de la Nación imputó a Brayan Campo, por ser el presunto asesino de Sofía Delgado.

Los delitos que le imputaron al hombre son feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro simple agravado, ocultamiento y alteración o destrucción de material probatorio.

La audiencia, de carácter privado, inició en horas de la mañana de este viernes 18 de octubre.

El señalado feminicida fue capturado el 16 de octubre, en una veterinaria de Florida, Valle del Cauca, junto a una mujer que sería su pareja sentimental.

El hombre, al parecer, habría confesado el crimen y eso es lo que habría permitido que las autoridades dieran con las coordenadas de los restos humanos que corresponden a los de Sofía.

Noticia al Día / RCN