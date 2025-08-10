Perú desmantela red de tráfico de migrantes en la frontera con Chile: La mayoría eran venezolanos

Autoridades de Perú realizaron un operativo en la frontera con Chile, durante el cual detuvieron a seis ciudadanos peruanos que transportaban a 38 migrantes, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, informó este sábado la Superintendencia Nacional de Migraciones.

A través de un comunicado, el organismo dependiente del Ministerio del Interior precisó que detuvo a seis “coyotes”, como se conoce a quien se dedica al tráfico de personas, pertenecientes a la organización criminal Los discretos de la frontera.

Tras su detención por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes, los seis peruanos fueron puestos en custodia de la Unidad de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna, región fronteriza con Chile.

"En un megaoperativo realizado en la frontera entre Perú-Chile, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, intervinieron a 38 personas extranjeras que pretendían ingresar al territorio peruano de manera irregular", señaló Migraciones.

El operativo se realizó entre los puntos 10 y 12 de la línea de frontera, aproximadamente en el kilómetro 1.331 de la Carretera Panamericana Sur, y fue comunicado a la Fiscalía que opera en Tacna para las acciones de ley inmediata.

Por su parte, los extranjeros también fueron trasladados a la Divincri de Tacna, donde el equipo de Migraciones realizó la respectiva verificación migratoria, a fin de determinar el tipo de infracción cometida e iniciar el proceso sancionador correspondiente.

Medios locales señalaron que entre los ciudadanos extranjeros se encontraban 28 venezolanos, tres colombianos, dos ecuatorianos y cinco menores de edad.

"Es importante resaltar que estos trabajos se vienen desarrollando a lo largo de la frontera. Intervenciones grandes, como esta, la hacemos luego de un paciente trabajo de inteligencia. Es una unidad de élite que está interviniendo, radiopatrulla, y también la División de Investigación Criminal de Tacna", afirmó en la información difundida el general Arturo Valverde.

Noticia al Día/Información de agencias