Perú desplegó militares en territorio de conflicto con Colombia

Una escuadra del Ejército y unidades de guardacostas de la Marina de Guerra del Perú ya están asentados en Santa Rosa de Loreto, distrito peruano creado el mes anterior y desconocido por el Gobierno de Colombia, lo que originó un conflicto entre ambos países.

Aunque ninguna de las dos instituciones armadas se han pronunciado oficialmente, el local Canal N reportó desde la zona que al menos 20 soldados realizan patrullaje preventivo e incluso operativos de controles de identidad.

Fuentes le contaron que este despliegue también es para estar preparados en caso de que haya visitas de ministros. De hecho, no se descarta que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, llegue al lugar en los próximos días tras su gira por Asia.

Las autoridades locales han señalado que la intervención militar, y naval en el río Amazonas, busca garantizar el orden y la tranquilidad luego de que, un día antes, apareciera una bandera colombiana en el lugar.

Este martes Daniel Quintero, uno de los políticos que aspira a presidir Colombia desde 2026, reveló que fue él quien izó la bandera en Santa Rosa "para declararla como lo que es: territorio colombiano".

En diálogo con la prensa, el lunes, el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, abogó porque la disputa territorial "no vaya a mayores". Sin embargo, dejó un mensaje enfático. "Vamos a defender la soberanía, para nosotros está claro que no existe ningún incidente", dijo.

