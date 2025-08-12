Petición de Madonna al Papa León en favor de los niños de Gaza: "Vaya antes de que sea demasiado tarde"

Ante la grave crisis humanitaria y la escalada de violencia que azota a Gaza, Madonna lanzó un llamado al Papa León XIV para que brinde ayuda inmediata a los niños que sufren los estragos de la guerra.

Mediante un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales, la llamada "Reina del pop" pidió al líder de la Iglesia católica tomar acciones antes de que "sea demasiado tarde".

"Santo padre, por favor ve a gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos", escribió.

Desde octubre de 2023, los ataques armados en Gaza han dejado miles de muertos y heridos. La población civil palestina enfrenta escasez de alimentos, agua y medicinas, con hospitales colapsados y miles de menores en riesgo por desnutrición y falta de atención médica.

Madonna explicó que hacía esta solicitud en el cumpleaños de su hijo Rocco, considerándolo el mejor regalo que podía darle.

“No estoy señalando con el dedo, echando la culpa o tomando partido. Todos están sufriendo. Simplemente estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, finalizó.

La publicación se viralizó rápidamente, sumando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Noticia al Día/El Universal