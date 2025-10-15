Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 15 de octubre que no asistirá a la X Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en diciembre en República Dominicana.

"No asistiré a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones", escribió el mandatario en su cuenta en X.

Su decisión se conoce luego de que el pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informara sobre la decisión del gobierno de Luis Abinader de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre, que tendrá lugar el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana.

Respecto a esas exclusiones, Cuba manifestó "su profunda preocupación y rechazo". "Esta decisión constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del secretario de Estado estadounidense [Marco Rubio]", afirmaron desde la isla.

Por su parte, desde Caracas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tachó de "mafioso" al mandatario dominicano. "Eso no es Cumbre de las Américas. Será cualquier cosa, pero si no está Venezuela, con un país que falte ya no es Cumbre de las Américas. Y no es que falte porque quiere, sino es que ellos consideran, el comité de honor de Abinader [cree que no debe estar]", sostuvo.

Noticia al Día/RT