Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

República Dominicana, anfitriona del evento, informó que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Por Ernestina García

Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 15 de octubre que no asistirá a la X Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en diciembre en República Dominicana.

"No asistiré a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones", escribió el mandatario en su cuenta en X.

Su decisión se conoce luego de que el pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informara sobre la decisión del gobierno de Luis Abinader de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre, que tendrá lugar el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana.

Respecto a esas exclusiones, Cuba manifestó "su profunda preocupación y rechazo". "Esta decisión constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del secretario de Estado estadounidense [Marco Rubio]", afirmaron desde la isla.

Por su parte, desde Caracas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tachó de "mafioso" al mandatario dominicano. "Eso no es Cumbre de las Américas. Será cualquier cosa, pero si no está Venezuela, con un país que falte ya no es Cumbre de las Américas. Y no es que falte porque quiere, sino es que ellos consideran, el comité de honor de Abinader [cree que no debe estar]", sostuvo.

Noticia al Día/RT

Al Dia

Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

República Dominicana, anfitriona del evento, informó que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Al Dia

La Canasta Alimentaria en Maracaibo alcanzó los 580 dólares en septiembre: Según datos de la CCM

Los cálculos están basados en el consumo de una familia de cinco miembros

Al Dia

La mujer más celosa del mundo somete al marido a un dector de mentiras cuando llega a la casa: Eso se llama síndrome de Otelo

Diagnosticada con el síndrome de Otelo
Internacionales

"Rusia y Venezuela deben consolidar su alianza energética ante la ambición de EE UU": Delcy Rodríguez

Durante su participación desde Caracas en la Semana de la Energía 2025, que se realiza en Moscú, Rodríguez ratificó que ambas naciones representan 24 % de la energía mundial


