Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes, 19 de agosto que una invasión de Estados Unidos a Venezuela la…

Por Candy Valbuena

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, opina sobre el conflicto y una posible invasión de EEUU a Venezuela. Foto: EFE
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes, 19 de agosto que una invasión de Estados Unidos a Venezuela la convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia", manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido a su país.

El mandatario se refirió así al despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos con 4 mil soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el propósito de "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", según dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según Petro, en caso de una invasión a Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2 mil 219 kilómetros, los "traquetos" (traficantes de droga) que operan entre los dos países aprovecharían para "apoderarse de las riquezas del subsuelo, (de los) minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida".

"Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error", insistió Petro sobre una posible operación militar contra Venezuela.

Asegura que hay "traquetos" Venezuela

En una aparente referencia a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que acusa de cambiar su ideología revolucionaria por el narcotráfico, Petro aseguró "que los que se decían contrarios a los paracos (paramilitares) hacen lo mismo (que esos grupos) porque se volvieron también traquetos".

En ese sentido dijo que, aunque el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, "dice que en Venezuela no están (los traquetos), sí están".

"Yo lo que he hecho es invitarlos a sacarlos coordinando" acciones en la frontera, agregó Petro.

Lee también: Venezuela y Colombia finiquitan detalles para la venta de Monómeros

Noticia al Día/Con información de EFE

