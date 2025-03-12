Petro convocará a una consulta popular para que colombianos decidan el futuro de sus reformas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocará a una consulta popular en una fecha, aún por definir, para que el pueblo decida sobre las reformas de la salud y laboral, estancadas en el Congreso, y superar así "el bloqueo institucional" que según destaca hay en el Legislativo.

"El Gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia, que sea el pueblo el que decida", dijo Petro este martes en una alocución al país luego de que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado firmaran una resolución que propone archivar la iniciativa laboral.

El presidente explicó que las leyes definen "cómo se convoca y que tiempos tiene para hacerla", pero insistió en que el objetivo es "desbloquear institucionalmente al país" con una consulta popular.

"Eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse sino a decidir, y la manera como la Constitución permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular", afirmó.

La oposición

El mandatario dijo que la Comisión Séptima, "con engaños", ha querido hundir sus reformas a la salud y laboral, así como la pensional que finalmente fue aprobada el año pasado, aunque aún debe pasar el examen de la Corte Constitucional.

"Sobre estas tres reformas la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022″, insistió el presidente, quien añadió que por eso "el Gobierno ha decidido otro camino" pues cree que es el pueblo el que debe decidir.

Tras subrayar alguno de los beneficios de las reformas laboral y de la salud, el mandatario dijo que los senadores de la Comisión Séptima, al intentar hundir el proyecto de ley de la reforma laboral, se pusieron del lado de los ricos y no de los trabajadores.

La Comisión Séptima del Senado estudia los asuntos relacionados con el servicio público, organizaciones sindicales, seguridad social, carrera administrativa, recreación, deportes, salud, vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y la familia, entre otros.

"Nosotros creemos que es el pueblo al que le toca decidir. Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición ha fracasado, se burlaron de esto, creyeron que el acuerdo nacional era que el Gobierno se arrodillara e incumpliera su programa de Gobierno y eso sí sería absolutamente antidemocrático", indicó.

Tras señalar que el "bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular", Petro dijo que "a eso se le responde con democracia real".

Noticia al Día/Con información de EFE