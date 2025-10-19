Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Petro responde a Trump tras acusarlo de "líder del narcotráfico": "Está engañado de sus logias y asesores"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este domingo, 19 de octubre que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "está engañado" tras…

Por Candy Valbuena

Petro responde a Trump tras acusarlo de
Foto: EFE
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este domingo, 19 de octubre que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "está engañado" tras considerarlo como "un líder del narcotráfico", pues dijo que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

"Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", escribió Petro en X luego de que Trump anunciara que corta la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario estadounidense se refirió hoy a Petro como "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", en un nuevo capítulo de las diferencias entre ambos por el despliegue militar de Washington en el Caribe, cerca de Venezuela, donde han sido hundidas al menos seis embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, dejando cerca de 30 muertos.

Polémica por ataques a lanchas en el Caribe

Además de las discusiones sobre los resultados de Colombia contra el narcotráfico, la relación entre los dos países se ha enturbiado por las críticas de Petro a los ataques con misiles contra lanchas que supuestamente salen de Venezuela cargadas con drogas.

Este sábado, Petro pidió a la Fiscalía "actuar de inmediato" ante la posibilidad de que una supuesta narcolancha atacada el 16 de septiembre por EEUU en el mar Caribe fuera colombiana, y acusó a ese país de "asesinato" por la muerte de un pescador que estaba haciendo su trabajo, a quien identificó como "Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa" en la ciudad de Santa Marta.

"Funcionarios del Gobierno de los EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar (…) Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE.UU.", agregó Petro en otro mensaje en X.

Según el mandatario colombiano, "EE.UU. ha invadido el territorio nacional" con ese ataque y "destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa", en referencia a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.

Noticia al Día/Con información de EFE

