Martes 16 de septiembre de 2025
Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

El mandatario colombiano señaló que dicha decisión se da después de que su Gobierno fue el que más incautaciones de cocaína hizo "de toda la historia" y aseguró que "eso es político".

Por Candy Valbuena

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:
Foto: Agencias
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes, 15 de septiembre que las Fuerzas Militares de su país dejarán de depender del armamento de Estados Unidos, luego de anunciar que en una decisión supuestamente "política", Washington descertificó a Colombia en la lucha antidrogas.

"Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional", expresó Petro en un consejo de ministros televisado.

El mandatario colombiano agregó que como parte de esa orden, "los señores de la Policía dejan de comprar pistolas Glock", como la usada en el reciente asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aunque esa arma en realidad es de fabricación austriaca.

"Eso es político"

El presidente señaló que EEUU descertifica a Colombia después de que su Gobierno fue el que más incautaciones de cocaína hizo "de toda la historia" y añadió que "eso es político".

"Los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos porque creen más en la ideología que en la eficacia", añadió al intentar explicar los aparentes motivos para la descertificación.

La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores.

La decisión

El Gobierno de Donald Trump decidió eliminar a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado.

"El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis", añadió el comunicado.

Pese a ello, el Gobierno de Trump determinó que mantendrá la asistencia a Colombia porque es "vital a los intereses nacionales de los Estados Unidos".

Al respecto, Petro indicó: "La descertificación no implica sanciones, sale sin sanciones, entonces vamos a medir el efecto. Pero sale así, literalmente, sin sanciones".

Colombia insiste en sus resultados en la política antidrogas

Esto ante el temor de que la decisión de EEUU afectara la cooperación para enfrentar a carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Pese a la descertificación, Colombia insiste en que está dando resultados en la política antidrogas y subraya que en 2024 fueron incautadas 889 toneladas de cocaína, la "mayor (cantidad) alcanzada por el país en un año y una de las más grandes reportadas en el mundo", destacó hoy en un comunicado el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

Colombia fue descertificada por última vez en 1996 y 1997, durante el Gobierno de Ernesto Samper, acusado de recibir fondos ilícitos del narcotráfico para su campaña.

Lee también: EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico 

Noticia al Día/Con información de EFE

