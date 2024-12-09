Piden ayuda económica para la recuperación del bebé Kaleth, recluido en UCI neonatal del Hospital Central de Maracaibo

Familiares de un bebé recién nacido, de nombre Kaleth, requieren ayuda económica para la recuperación del pequeño, recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal del Hospital Central de Maracaibo.
Según el informe medico el bebé fue diagnosticado con Sindrome de dificultad respiratoria: Neumonía Intrauterina a descartar.
El tratamiento que se le debe administrar al pequeño es el siguiente:
- Fluidoterapia de Mantenimiento 70 ml/kg/día
- Aporte de oxígeno a través de CPAP FIO2 70% Peep 6
- Ampicilina (150mg/kg/día) Dia 0
- Amikacina (15mg/kg/día) Dia 0
Para aportes económicos quedan a disposición los siguientes métodos de pago: Zelle: Matheomarket21 @gmail.com y Pago Móvil: 04120770115/ V-25669271/ BNC.
