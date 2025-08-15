Piden ayuda para cubrir los cuidados de salud de un niño diagnosticado con microcefalia

El niño Jader Paternina, de 12 años de edad fue diagnosticado con microcefalia por hipoxia cerebral y requiere de múltiples cuidados, y su mamá necesita el apoyo económico, de insumos y medicamentos para continuar su labor y optimizar la salud de su hijo.
Por el momento su mamá, Leibis Bravo pide encarecidamente a quienes puedan ayudarle con los siguientes insumos y medicamentos:
- Carbamezapina de 200 miligramos en pastillas
- Pañales talla M
- Colchón
- Centros de cama
- Ventilador
- Coche ortopédico
Aquí los datos del pago móvil a nombre de Leibis Bravo: Banco Nacional de Crédito (BNC) N° Cédula: 19459925. Teléfono: 04246886452.
