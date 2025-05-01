Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

¡Pilas, bebedores y mujeriegos!: El Silbón anda suelto

En el corazón de los llanos venezolanos, específicamente en Portuguesa, el mes de mayo no trae solo lluvias y florecimiento, para sus habitantes, este período marca el retorno de las ánimas errantes, espectros que vagan en la penumbra buscando incautos.

Por Hannabelle Urdaneta

¡Pilas, bebedores y mujeriegos!: El Silbón anda suelto
Foto: El Silbón
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el corazón de los llanos venezolanos, específicamente en el estado Portuguesa, el mes de mayo no trae solo lluvias y florecimiento, para sus habitantes, este período marca el retorno de las ánimas errantes, espectros que vagan en la penumbra buscando incautos.

Las viejas advertencias resuenan en los hogares: durante las noches de mayo, es mejor permanecer resguardado, lejos de los peligros que acechan a aquellos que buscan placer o fortuna desafiando la oscuridad.


Tras la sombra del silbido: La trágica historia de Joaquín Flores


La figura central de este terror nocturno es conocida como «El Silbón». Se cuenta que su nombre era Joaquín Flores, nacido en El Vijao, Barinas, en algún momento del siglo XIX o quizás incluso antes. Hijo ilegítimo de Carolina Flores y Rosendo Silva, Joaquín creció junto a su hermano Juan y su fiel perro «Tudesco», cuyo nombre evoca la temprana presencia alemana en tierras venezolanas. Apodado «Canilludo» por su delgada figura, Joaquín era un joven caprichoso y de temperamento irascible, quizás marcado por la ausencia paterna y el exceso de consentimiento materno.


El origen de la maldición: Ira, parricidio y una condena eterna


La leyenda narra que un fatídico día de mayo, Joaquín salió de cacería con su padre, quien buscaba corregir su creciente afición a la bebida. Impaciente por obtener un venado, el joven pasaba más tiempo silbando que cazando, frustrando a su progenitor. Ante la negativa de su padre de cazar por él, Joaquín sintió un profundo resentimiento.

En el camino de regreso, bajo una llovizna presagio de tormenta, un tronco bloqueó su paso. La petición burlona de Joaquín de que su padre enderezara lo torcido encontró una amarga respuesta: «Eso mismo pasó conmigo, me dejaste crecer torcido y ahora pretendes enderezarme».

En un arrebato de ira, Joaquín atacó a su padre, asesinándolo brutalmente. En su agonía, el padre maldijo a su hijo a vagar por la eternidad, cargando sus huesos como un tormento eterno y sin poder dejar de silbar. La macabra historia no terminó allí: se dice que Joaquín llevó las entrañas de su padre a su madre para que las cocinara, y algunos relatos sugieren que también acabó con la vida de ella, escapando tras un intento fallido de su hermano Juan por detenerlo.


El anuncio del terror: Un silbido engañoso y un saco de huesos


Desde aquel horrendo acto, se cree que el alma en pena de Joaquín vaga por los llanos como «El Silbón», acompañado eternamente por su fiel perro Tudesco. Su presencia se anuncia con un silbido peculiar: cuando se escucha cerca, en realidad está lejos, y viceversa. Los lugareños saben que los relámpagos y la lluvia de las noches de mayo preceden su llegada. Un escalofriante presagio de su cercanía ocurre cuando una familia escucha el sonido de un saco cayendo al suelo durante la noche. Se dice que es el Silbón contando los huesos de su padre. Si alguien lo escucha contar, no hay peligro; pero si su conteo pasa inadvertido, al amanecer, la muerte visitará a un miembro de esa familia.


Así, la leyenda del Silbón perdura en el estado Portuguesa, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la ira y la maldad, y una razón para que, al caer las lluvias de mayo, los habitantes se refugien en sus hogares, temiendo escuchar el silbido que anuncia la llegada de la muerte.

Noticia al Día /Hannabelle Urdaneta

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Noticias Relacionadas

Nacionales

Fedeagro: exportación de café genera ingresos por $ 30 millones anuales

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional
Internacionales

Fuertes lluvias en el centro de México provocan muerte de dos personas y un desaparecido

“El día de ayer enfrentamos lluvias catastróficas, sobre todo en la zona metropolitana que afectaron a toda la capital, la magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 % de lo que llueve en todo un año”, apuntó Kuri González en un video publicado en su cuenta de X
Farándula

Ronald Borjas y Carolina Tepedino celebran su unión en una noche llena de música y tradición

Ronald no se limitó a ser espectador: subió al escenario para cantar junto a Marcial Istúriz y la icónica agrupación salsera, y más tarde se unió a Los Sobraos, acompañado por su primo Luis Fernando Borjas
Entretenimiento

El vallenato celebra una nueva bendición en la familia de Elder Dayán Díaz

“Desde que nos conocimos, soñamos con este hogar lleno de amor. Hoy, ese sueño se sigue haciendo realidad”, expresó la pareja en redes sociales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025