Piloto de avión aprovecha el aterrizaje para dedicarle unas emotivas palabras a su compañero con cáncer

El comandante y piloto de avión, Nacho Sobrematas, aprovechó que se acercaba el aterrizaje para referirse a un compañero y dedicarle unas emotivas palabras, todo ello por su dura batalla contra el cáncer.

"Hoy yo debería hablar sobre el tiwmpo que hace en Madrid, sobre la hora estimada del aterrizaje, pero no voy a hacer eso, hoy quiero hacer algo especial. Hay una persona que es muy especial de esta compañía y que ya no está volando con nosotros porque se está enfrentando a la batalla más dura y díficil de su vida", comenzó a relatar el piloto.

Acotó, que lo único que se le ocurrió para ayudarlo estando a 35 mil pies de altura, era dejarle un mensaje desde el lugar donde estuvo por mucho años.

"De mi parte y de parte de todos mis compañeros te acompañamos, porque todos necesitamos a alguién cuando encaramos momentos difíciles, que alguién esté delante, atrás, al lado, pero que esté. Así que Mario, esto va por tí. A veces un hombre se enfrenta a los límites, se levanta para encararlos cada día y el miedo siempre está ahí, buscando para derrumbarnos, y tú, Mario, nos das vida en la forma que encaras la enfermedad", prosiguió diciendo el hombre, mientras seguía su vuelo.

Este emotivo mensaje se difundió a través de las redes sociales y conmovió tanto a sus pasajeros como a la comunidad entera.

Noticia al Día / ABC_ Diario