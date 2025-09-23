Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Faltan solo tres días para que los zulianos puedan ser parte de una tradición que une fe y solidaridad. El reconocido cantante Felipe Peláez hizo un llamado a todos los marabinos y visitantes para sumarse al Potazo Chiquinquireño, cuyo propósito es apoyar las obras sociales que se realizan desde la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

“Tu aporte es fundamental para continuar con la labor social que beneficia a tantas personas en nuestra comunidad”, expresó Peláez, invitando a ser parte de esta jornada de solidaridad que se realizará el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre.

Los organizadores recomiendan estar atentos a las redes sociales de la Basílica, donde se anunciarán los puntos de recolección y toda la información necesaria para participar.

El Potazo Chiquinquireño es más que una tradición: es una oportunidad para que la comunidad zuliana se una en torno a la fe, la solidaridad y el compromiso social, apoyando proyectos que transforman vidas.

