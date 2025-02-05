Pista de hielo en Galerías ¡No hay!

Ante la expectativa de los marabinos por la culminación de los trabajos en la pista de hielo del reconocido centro comercial Galerías Mall, el equipo reporteril de Noticia Al Día pudo constatar que el atractivo recreacional aún se encuentra en mantenimiento sin próxima fecha cercana de apertura al público.

Hasta el momento no hay información oficial sobre la fecha de su reapertura. Se espera que la administración del icónico espacio se pronuncie próximamente.

En el pasado, la pista de hielo fue uno de los espacios de recreación más emblemáticos del estado Zulia, donde se practicaban deportes como hockey y patinaje artístico, además de realizarse actividades culturales que reunían a propios y visitantes con entusiasmo y alegría.

Los marabinos esperan con emoción la reactivación de la pista para contar con un nuevo espacio de esparcimiento y recreación en la ciudad.

Arelys Munda/ fotos Xiomara Solano