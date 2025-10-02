Plan Cayapa de la Salud comienza trabajos de rehabilitación de la Clínica Popular Corito 1

Plan Cayapa de la Salud comienza trabajos de rehabilitación de la Clínica Popular Con la meta de entregarlo totalmente rehabilitado antes del Día de la Virgen de la Chiquinquirá, este jueves 2 de septiembre el Plan Cayapa de la Salud comenzó los trabajos de recuperación de la Clínica Popular Corito 1, ubicada en la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, territorio con una población de más de 14 mil habitantes.

El gobernador Luis Caldera supervisó el inicio de la obra que ejecuta de manera articulada el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y la Gobernación del Zulia, para brindar atención a los pacientes en espacios óptimos y dotados; así como áreas dignas para el personal de salud que allí labora.

Cumpliendo con lo que significa la prioridad de su gestión como lo es la salud, el mandatario regional explicó que ya para el día de la madre espiritual de los zulianos: la Virgen Chinita, los habitantes del punto y círculo de este centro asistencial contarán con siete consultorios para las distintas especialidades médicas, servicio de laboratorio, observación, área de enfermería, historias médicas y todos los servicios de atención primaria de salud.

El gobernador estuvo acompañado del poder popular representado por voceros de la Comuna Los Cuatro Vértices de la Revolución; la directora de la clínica popular, Lucy Méndez; la subsecretaria de Salud, Hilda Ramírez; la presidenta de Fundasalud, Luz Caldera y el gerente general Miguel Flores.

La directora del centro de salud, Méndez, detalló que con la recuperación y dotación de los espacios se beneficiarán 13 consejos comunales ubicados en su punto y círculo con servicios de pediatría, medicina general, ginecología, odontología, trabajo social, atención en los programas de hipertensión y diabetes.

La vocera comunal María Rivero, ejecutiva de la Comuna Los Cuatro Vértices de la Revolución, precisó que 17.604 habitantes de esta comuna son los favorecidos directamente con esta obra que el gobernador Caldera prometió levantar cumpliendo con las directrices del presidente Nicolás Maduro, que está comprometido con los sueños y necesidades del pueblo.

"Esta es una bendición. Gracias a Dios y a nuestro presidente Maduro y a nuestro gobernador Caldera muchas familias, muchos niños se van a beneficiar y van a contar con bienestar y atención oportuna en salud”, sostuvo la líder comunitaria.

Nota de Prensa