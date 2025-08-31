Plan Cayapa de la Salud llegó al municipio Francisco Javier Pulgar con la bendición de Santa Rosa de Lima

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera llevó el Plan Cayapa de la Salud al municipio Francisco Javier Pulgar con la bendición de Santa Rosa de Lima, patrona de esa localidad situada en el Sur del Lago; así como de la parroquia La Rosita, en Mara.

Foto: Cortesía

Tras una ceremonia religiosa para celebrar el día de la santa y los 30 años de creación de la parroquia eclesiástica, el gobernador Caldera inició este plan de salud en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y en el Ambulatorio tipo II de Pueblo Nuevo, cumpliendo su compromiso con esta población surlaguense de atender estos centros de salud.

La intervención inició este sábado 30 de agosto con los trabajos de adecuación de espacios, desmalezamiento, limpieza general, recuperación de la infraestructura y climatización de las áreas. El Plan Cayapa la Salud, llega a 33 centros intervenidos con el CDI y Ambulatorio de Pueblo Nuevo – El Chivo.

Está acción busca fortalecer el sistema regional de salud y dar prioridad y acceso a la atención médica gratuita y de calidad para todos los habitantes de la región zuliana.

Durante la ceremonia religiosa y el comienzo del plan de salud regional en la jurisdicción, el mandatario regional estuvo acompañado de la primera Dama, Roselyn López de Caldera; la presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Magdely Valbuena, y parte de su equipo de trabajo.

Fotos: Cortesía

El mandatario regional saludó a Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, obispo de la Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia, así como al párroco de la comunidad en el 30 aniversario de la creación de la parroquia.

También extendió un saludo a los sacerdotes de la diócesis, grupos de apostolado, al alcalde del municipio, Ervins Rosales, y a los concejales, que se unieron al júbilo de la festividad en honor a la patrona de América.

El gobernador Caldera se ofreció a la comunidad del municipio Francisco Javier Pulgar como “un servidor para seguir fortaleciendo la obra de Dios, que es la obra para los humildes”.

Lee también: Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera

Noticia al Día/Nota de prensa