Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera

En un lapso de solo dos meses de gestión, el Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera, ha impulsado una verdadera transformación en el sistema de salud regional a través del Plan Cayapa de la Salud, el cual ha desarrollado con una visión clara, en articulación con el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro y la participación protagónica del Poder Popular.

Esta iniciativa, promesa hecha por el gobernador Caldera en campaña electoral, ha logrado intervenir 31 centros sanitarios, marcando un hito en el compromiso por la salud pública.

Más allá de la rehabilitación de la infraestructura, que incluye la mejora de quirófanos, sistemas eléctricos y climatización, el plan también se ha enfocado en la dotación de equipos de última tecnología y la entrega de insumos médicos, vitales para garantizar una atención de calidad. El beneficio para el pueblo zuliano es tangible y se extiende a programas especializados que abordan patologías de alto impacto.

Programas para la vida

Entre estos programas que ya recogen vivencias en pacientes, destacan Corazón Zuliano, diseñado para la atención de patologías cardiológicas y donde se han atendidos 80 zulianos; el Plan Quirúrgico Oftalmológico, enfocado en la resolución de cataratas, que afecta sobre todo a personas de la tercera edad, el Plan de Atención a Pacientes Oncológicos, que asegura el acceso a exámenes, estudios de imagenología y la entrega de medicinas de alto costo, aliviando una carga económica y emocional para las familias.

Jesús Bastidas, uno de los zulianos a quien se le practicó un cateterismo, mediante el Plan Corazón Zuliano, mostró su agradecimiento a Dios y al Gobierno Bolivariano con una frase que encierra su sentir: "Esto es maravilloso, contar más días a mi vida".

El Plan Cayapa también ha logrado la rehabilitación y puesta en servicio de unidades de diálisis, así como la reapertura de unidades de cuidados intensivos (UCI) en varios hospitales, equipadas con tecnología de punta. Esta inversión en infraestructura crítica, salva vidas y fortalece la capacidad de respuesta del sistema en la región.

La salud es, sin lugar a dudas, la prioridad del gobernador Caldera, quien ha enfatizado que estas acciones no solo cumplen con una promesa de campaña, sino que también honran el mandato de la Constitución Bolivariana de Venezuela de garantizar el derecho a una salud pública, digna y gratuita, reforzada por las políticas del presidente Nicolás Maduro.

“Estamos con el corazón, en la salud del pueblo zuliano. Nuestra misión es fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud con enfoque humanista y con el apoyo irrestricto del presidente Maduro Moros”, palabras del gobernador Caldera en su compromiso por este sector en beneficio de las zulianas y los zulianos.

