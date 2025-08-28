Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera

Esta iniciativa, promesa hecha por el gobernador Caldera en campaña electoral, ha logrado intervenir 31 centros sanitarios, marcando un hito en el compromiso por la salud pública.

Por Ernestina García

Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera
Fotos gobernación del estado Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En un lapso de solo dos meses de gestión, el Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera, ha impulsado una verdadera transformación en el sistema de salud regional a través del Plan Cayapa de la Salud, el cual ha desarrollado con una visión clara, en articulación con el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro y la participación protagónica del Poder Popular.

Esta iniciativa, promesa hecha por el gobernador Caldera en campaña electoral, ha logrado intervenir 31 centros sanitarios, marcando un hito en el compromiso por la salud pública.

Más allá de la rehabilitación de la infraestructura, que incluye la mejora de quirófanos, sistemas eléctricos y climatización, el plan también se ha enfocado en la dotación de equipos de última tecnología y la entrega de insumos médicos, vitales para garantizar una atención de calidad. El beneficio para el pueblo zuliano es tangible y se extiende a programas especializados que abordan patologías de alto impacto.

Programas para la vida

Entre estos programas que ya recogen vivencias en pacientes, destacan Corazón Zuliano, diseñado para la atención de patologías cardiológicas y donde se han atendidos 80 zulianos; el Plan Quirúrgico Oftalmológico, enfocado en la resolución de cataratas, que afecta sobre todo a personas de la tercera edad, el Plan de Atención a Pacientes Oncológicos, que asegura el acceso a exámenes, estudios de imagenología y la entrega de medicinas de alto costo, aliviando una carga económica y emocional para las familias.

Jesús Bastidas, uno de los zulianos a quien se le practicó un cateterismo, mediante el Plan Corazón Zuliano, mostró su agradecimiento a Dios y al Gobierno Bolivariano con una frase que encierra su sentir: "Esto es maravilloso, contar más días a mi vida".

El Plan Cayapa también ha logrado la rehabilitación y puesta en servicio de unidades de diálisis, así como la reapertura de unidades de cuidados intensivos (UCI) en varios hospitales, equipadas con tecnología de punta. Esta inversión en infraestructura crítica, salva vidas y fortalece la capacidad de respuesta del sistema en la región.

La salud es, sin lugar a dudas, la prioridad del gobernador Caldera, quien ha enfatizado que estas acciones no solo cumplen con una promesa de campaña, sino que también honran el mandato de la Constitución Bolivariana de Venezuela de garantizar el derecho a una salud pública, digna y gratuita, reforzada por las políticas del presidente Nicolás Maduro.

“Estamos con el corazón, en la salud del pueblo zuliano. Nuestra misión es fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud con enfoque humanista y con el apoyo irrestricto del presidente Maduro Moros”, palabras del gobernador Caldera en su compromiso por este sector en beneficio de las zulianas y los zulianos.

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor

Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor "Sigue el Parrandón" con una renovada alineación

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera

Esta iniciativa, promesa hecha por el gobernador Caldera en campaña electoral, ha logrado intervenir 31 centros sanitarios, marcando un hito en el compromiso por la salud pública.
Cultura

Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor "Sigue el Parrandón" con una renovada alineación

Después de su última aparición en 1983, Gaiteros del Viejo Víctor permaneció inactivo por 39 años. Sin embargo, han decidido regresar con su nuevo tema "Sigue el Parrandón"
Al Dia

Luis Aparicio Ortega: "El Grande" que forjó una dinastía en el beisbol venezolano

Se conmemoran 113 años del natalicio de Luis Aparicio Ortega, "El Grande"

Nacionales

Onda tropical N° 31 se desplaza del centro al occidente venezolano: Probabilidad de lluvias en Zulia este jueves 28-Ago

El Inameh destaca que se observa poca nubosidad en la mayor parte del territorio


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025