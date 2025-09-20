Plan de Asfaltado e inspección del Plan Cayapa en el Hospital Parra León marcan gira del gobernador Caldera en Miranda

El arranque del Plan de Asfaltado y la inspección a la primera fase de los trabajos en el Hospital Dr. Hugo Parra León, marcaron la gira de este viernes 19 de septiembre del Gobernador Bolivariano Luis Caldera en el municipio Miranda, cumpliendo con su gestión en los territorios junto al pueblo.

En los Puertos de Altagracia, específicamente en el territorio comunal Samuel Robinson, el mandatario zuliano inició el Plan de Asfaltado para rehabilitar 3.8 kilómetros lineales de la avenida 5, con la colocación de 5.000 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.

La obra, que mejora la vialidad de la zona favoreciendo el transporte y la economía, será ejecutado por el Gobierno Bolivariano dirigido por el presidente Nicolás Maduro, por medio del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Gobernación del Zulia, con el apoyo de la Alcaldía del municipio Miranda.

En el sitio y acompañado de la alcaldesa Luselia García, el mandatario zuliano recibió propuestas de las comunidades enfocadas en el tema de viviendas, aguas servidas, entre otras que se les dará respuestas con la participación de los tres niveles de gobierno.

“El Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, la Gobernación Bolivariana del Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Miranda y el Gobierno Comunal vamos a seguir atendiendo a nuestro pueblo de esta tierra de Ana María Campos y de Domitila Flores”, manifestó.

Avances en el Hugo Parra León

En el Hospital Dr. Hugo Parra León, el gobernador Caldera inspeccionó los avances del Plan Cayapa de la Salud que se desarrollan en este centro hospitalario, para garantizar una atención integral y de calidad a los habitantes de este municipio costero.

El reporte de los avances de la obra indica que ya la primera fase está culminada, para arrancar con la segunda que comprende el quirófano, la emergencia, observación pediátrica y de adultos y trama schok. Este hospital ofrece servicios de traumatología, pediatría, ginecología y obstetricia, sala de parto, banco de sangra, laboratorio, rayos x, inmunización y ecografía.

La alcaldesa García, destacó el trabajo articulado entre los gobiernos nacional, regional y municipal en este centro piloto de la salud mirandina: “Aquí estamos trabajando en conjunto con el Plan Cayapa de la Salud para el rescate de este hospital emblemático del municipio Miranda. La población cuenta con más de 10.000 habitantes y todos estamos agradecidos”, acotó.

Noticia al Día/Nota de prensa